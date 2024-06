Milei aseguró que avanzarán con las reformas "quiera o no quiera la política"

Mientras el Senado debate la ley Bases, el presidente Javier Milei cuestionó a quienes persiguen "un interés personal y rastrero" en lugar de apostar por "el cambio profundo que Argentina necesita", pero remarcó que, a pesar de ello, avanzarán con las reformas "quiera o no quiera la política".



El mandatario cierra esta noche la conferencia "El renacer de la libertad en Argentina y el mundo", organizada por la Fundación Libertad y Progreso y el Instituto Cato en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires, en la que también participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, el asesor no oficial Federico Sturzenegger y el multimillonario Elon Musk.



Durante su alocución, señaló que gobernó "los primeros seis meses del año cuesta arriba, gestionando la peor herencia de la historia sin los instrumentos legislativos". "No es que la política no nos acompañó. Desde antes de asumir nos pusieron palos en la rueda", dijo y afirmó que "ponen palos en la rueda cada día que intentamos gobernar".



A continuación, dijo que "esto prueba que las ideas de la libertad cada día son más fuertes" porque "a pesar de la casta inmunda política lo estamos logrando. Estamos venciendo a la inflación". Según adelantó el mandatario, el IPC de mayo "estará debajo del 5%". Milei aseguró que Argentina "necesita cambios profundos" y apuntó contra la política "El país necesita cambios profundos, reformas económicas de base. Hoy, mientras se discute en el Senado el proyecto más ambicioso desde el retorno de la democracia, no pueden quedar dudas de que Argentina está ante un punto de inflexión", continuó Milei y agregó que se está ante dos caminos: "El camino que nos trajo hasta acá, del Estado presente que solo está presente para algunos y que hunde en la miseria al resto" o "retomar la senda de la libertad de la que nunca nos deberíamos haber extraviado".



Luego, cuestionó el rol de un sector de la política que, pese al mandato popular, persiguen "un interés personal y rastrero, de la casta política que se resiste a hacer las reformas", porque, según dijo, si se llevan adelante los cambios "no vuelven más".



"A seis meses de asumir el gobierno, aún hacen lo imposible para que nuestro programa no prospere", aseveró Milei y consideró que es debido a que el programa de su administración "pone en riesgo el sistema injusto del que ellos se alimentan". "Tienen que entender que la caridad es buena, pero si se hace con el bolsillo propio", disparó.



Al mismo tiempo, consideró que el Estado es "una organización criminal y violenta en tanto que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos". Y afirmó que la intervención "introduce distorsiones en el sistema de precios e impide el correcto cálculo económico". Celebró el recorte del gasto: "En menos de seis meses llevamos ajustados 15 puntos del PBI" Respecto al tamaño del Estado, el presidente libertario celebró que "en menos de seis meses llevamos ajustados el equivalente a 15 puntos del PBI" y adelantó que una vez que terminen de resolver "la herencia" del gobierno anterior podrán levantar las restricciones a la compra de moneda extranjera: "Una vez que terminemos de resolver el problema de los puts me comprometo a que vamos a abrir definitivamente el cepo".



Luego se refirió a la ley Bases y la comparó con las reformas que se llevaron adelante en la década de los 90. "La reforma más grande fue la de Carlos Menem. La ley Bases es cinco veces más grande. Y si se suma el DNU, que aún sigue en pie, estamos haciendo reformas estructurales ocho veces más grande", afirmó.



Posteriormente, volvió a apuntar contra el Poder Legislativo. "Tenemos 3200 reformas pendientes y las vamos a llevar a cabo quiera o no quiera la política", dijo.



En ese sentido planteó que la sociedad argentina debe recordar "después de acumular fracaso tras fracaso, que la libertad económica trae mejoras para todos, no solo para algunos". "Hoy estamos ante una vifurcación: persistimos en el camino de la decadencia o nos animamos a recorrer el camino de la libertad".



El presidente aprovechó para hacer una referencia a la represión y los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en las inmediaciones del Congreso. Según dijo, la batalla por el rumbo de la Argentina "se está dando en la calle". Y agradeció el rol de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "Afortunadamente tenemos una gran ministra que está poniendo la calle en orden como prometimos en campaña".



Minutos antes de su presentación, el dueño de Tesla, SpaceX y “X”, Elon Musk habló sobre el lugar del liberalismo en la geopolítica actual y se refirió en particular al caso de Milei. “Dejemos que Milei realice este experimento. Las políticas del pasado no han tenido éxito. Lo sabemos a ciencia cierta”, afirmó.



Una vez finalizado el evento, el jefe de Estado argentino partirá rumbo a Europa para participar de la cumbre del G7 en Italia. Allí, se reunirá con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, la primer ministra de Italia, Georgia Meloni, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, entre otros.