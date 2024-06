Contra Ley Bases, organizaciones gremiales y sociales cortaron acceso al Túnel

Política El Senado debate la Ley Bases con movilización frente al Congreso y en el país

Organizaciones gremiales y sociales nucleadas en la Multisectorial de Entre Ríos se concentraron este miércoles en la entrada al Túnel Subfluvial del lado entrerriano para protestar contra el proyecto de Ley Bases que se trata durante la jornada el Senado nacional; los manifestantes realizaron cortes intermitentes al tránsito vehicular y entregaron folletería a los conductores, supoLa medida de fuerza se extendió hasta el mediodía “para visibilizar la lucha ante la sociedad”.la secretaria general de Agmer Paraná, Cristina Miño.“Los cortes fueron cada cinco minutos y hacemos ver las organizaciones que estamos presentes, además, entregamos volantes especificando las reivindicaciones que debemos defender ante esta ley Bases”, explicó la gremialista y especificó: “Los panfletos hablan de la quita de derechos que enmarca la ley, la no posibilidad a una jubilación por moratoria, los despidos en empresas privadas porque el empleador podrá renovar empleados cada seis meses sin darles la posibilidad de estabilidad laboral, sin financiamiento para educación y salud pública, la privatización de las empresas públicas y el enriquecimiento de lo privado con un Estado fuera de foco”.Por su parte, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, completó: “Es una jornada nacional de lucha mientras sesiona el Senado, pero ahora hay que intentar, con mucha fuerza, que el proyecto no sea ley para que el pueblo no siga retrocediendo”.“En los volantes explicamos por qué no tiene que ser ley, por las dificultades para el pueblo argentino, el retroceso que tendremos como sociedad”, comentó y destacó la “buena recepción” por parte de los conductores “porque entienden que a la pelea que estamos dando, la tenemos que dar todos para retroceder como pueblo”.“Todas las organizaciones tenemos que estar porque está en juego el futuro de los argentinos, para defender la soberanía y la democracia”, fundamentó tras la consulta por la ausencia de CGT en la protesta.