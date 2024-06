Organizaciones gremiales y sociales protestarán hoy en el Túnel Subfluvial

Política Docentes nucleados en Agmer realizan hoy una jornada de paro

Organizaciones gremiales y sociales nucleadas en la Multisectorial de Entre Ríos se concentrarán este miércoles desde las 9 en la entrada al Túnel Subfluvial del lado entrerriano para protestar contra el proyecto de Ley Bases que tratará durante la jornada el Senado nacional.En el marco del paro nacional de la entidad contra el proyecto del gobierno de La Libertad Avanza, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a las 8.30 en su sede de Colón 59 y a las 9 en el Túnel.Y alertaron: "De aprobarse, esa ley viene a profundizar el ajuste y la pobreza, pulverizar el salario de las y los trabajadores, exterminar a los sectores medios y pequeños productores, entregar nuestros recursos e ignorar todo derecho colectivo".El gremio entendió la medida como "un intento de amedrentamiento, al que responderemos con la contundencia del paro para decir: no a la Ley Bases. no a la reforma previsional y laboral, no a las políticas hambreadoras y de entrega".AGMER también realiza un paro de 24 horas contra la ley Bases y por algunas exigencias locales. AGMER Paraná se sumará a la manifestación en los accesosal Túnel. Concentrará en Ambrosetti y ruta 168 a las 9.El sindicato a nivel provincial anunció que para exigiendo "la inmediata restitución, por parte del gobierno nacional, del Fondo Nacional de incentivo Docente, del Fondo Compensador y de los distintos programas nacionales", cuya eliminación "significó, llanamente, una sensible pérdida en el poder adquisitivo docente".También lo hace contra el proyecto de Ley Bases, "que profundizará la ofensiva de las políticas de ajuste, agravará severamente el salario de los sectores medios y de las y los trabajadores e impactarán con notable crueldad en el aumento de la brecha –ya en sí misma escandalosa e inmoral- de los pobres e indigentes de nuestra sociedad".A su vez, cuestionaron que el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) que incluye el proyecto libertario "es la entrega de la soberanía nacional (ecológica, económica, institucional, minera, energética…) a las grandes potencias y grupos multinacionales".Por último, justificaron el paro de este miércoles "como respuesta a las políticas de ajuste que, en este contexto dramático, se implementan en el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda y en los aportes jubilatorios de activos y jubilados" a nivel provincial, publica