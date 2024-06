Elonce en Buenos Aires: realizan vigilia en protesta por la Ley Bases

Este miércoles a las 10 de la mañana iniciará la sesión especial en el Senado de la Nación para debatir si finalmente la Ley Bases será aprobada o no. Con incertidumbre en las últimas horas sobre cómo se votará en los diferentes bloques.



El cronista Gonzalo Solaberrieta salió en vivo en Buenos Aires, precisamente en la plaza de los dos Congresos, frente al palacio legislativo.



Allí se lleva a cabo una vigilia, que “lo que alberga es una radio abierta, organizada por el dirigente peronista Gabriel Katopodis y otros del mismo partido, donde con periodistas, dirigentes políticos, gremiales y también con bandas musicales llevan adelante un clima de protesta de dejar clara su postura, informando y debatiendo, sobre por qué creen que no debe salir adelante la Ley Bases”.



Por otro lado, anticipó el operativo que se llevará adelante mañana en la zona: “Veíamos a la policía, a través de las grúas, llevando y bajando de la carga las vallas que van a estar protegiendo los ingresos principales al Senado y a la Cámara de Diputados”. Por tal motivo, advirtió que en esta ocasión el cordón policial “se va a duplicar o triplicar”.



Asimismo, anticipó: “Si se aprueba en general, después en particular tendrían modificaciones muchos de los capítulos”.