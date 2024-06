"Queremos generar un proyecto superador", dijo Bastián tras encuentro del PJ

Gustavo Bastian, intendente de San José, departamento Colón, fue anfitrión de un encuentro de intendentes del Partido Justicialista. El evento, denominado “Para construir presente y futuro”, reunió a líderes políticos de ambas costas de la provincia de Entre Ríos para debatir y planificar proyectos.Bastian indicó a Quién Dice Qué de: “El sábado estuvimos haciendo el primer encuentro que lo denominamos 'para construir presente y futuro', lo venimos organizando con un grupo de intendentes de la costa del Uruguay y la costa del ParanáEl encuentro contó con la participación de los intendentes de Federación, El Pingo, Pueblo Liebig, Feliciano, Aldea Santa Antonio, Concepción del Uruguay, Santa Anita, Manteros, Pronunciamiento, San Justo, Puerto Yeruá y La Criolla. Además, asistieron las legisladoras nacionales Blanca Ozuna y Carolina Hallar, el presidente del PJ provincial, José Cáceres, y la diputada provincial Nené Moreno, junto con concejales, presidentes de consejos departamentales, presidentes de unidades básicas y militantes.El sábado charlamos un poco los desafíos que tenemos las gestiones locales en esta nueva época que nos toca vivir, el rol de la comunicación en nuestro espacio político. Hay una realidad que es que hay una falencia en el campo nacional y popular a la hora de comunicar, ya sea una política pública o un mensaje para con la sociedad, también cómo nos presentamos en las nuevas plazas virtuales”, explicó Bastian.Consultado sobre el problema de la comunicación en redes sociales durante la campaña electoral, respondió: “Sí, sin dudas, no solamente en esta campaña. Durante la época de los gobiernos también, nos cuesta poder contarle a la gente ya queRespecto al rol de la militancia, señaló:en este contexto que estamos, no solamente está para la asistencia social o para la contención de la gente, sino que también desde cada unidad básica o espacio físico que se pueda conformar, discutir un proyecto político, generar nuevas alternativas y nuevas voces”.Sobre la situación de los intendentes que están en la oposición, comentó:. Esto lo venimos manifestando, nosotros desde los municipios, somos quienes estamos sosteniendo, no solo la necesidad de alimentos que hoy ha crecido mucho, sino que asistimos y mantenemos las cuestiones edilicias de las escuelas, de traslado y movilidad de la policía, las partidas que muchas veces no alcanzan de esos comedores escolares, asistimos las cuestiones sanitarias”.Bastian también habló sobre la situación de los contribuyentes y el nivel de recaudación local: “En nuestro caso se ha mantenido, venimos teniendo un nivel de cobro de tasa municipal importante. Estamos en un 69,5%. Cuando ingresamos en la gestión no superaban el 52% e hicimos un relevamiento catastral importante, pudimos poner al día las cuentas y eso se viene manteniendo y es lo que nos ayuda, junto con la coparticipación, a poder cumplir con las necesidades que tiene nuestra ciudad”.Sobre la temporada de turismo, el intendente de San José, expresó:Trabajamos mucho con nuestro producto estrella, que es el complejo termal, eso nos posibilita poder hacernos fuerte en materia turística, estamos trabajando y vendiendo la micro región Tierra de Palmares con los demás intendentes para poder generar un circuito que el visitante pueda disfrutar y conocer todas las ciudades y las bondades que tenemos en las mismas”.Finalmente, sobre la Ley de Bases, Bastian declaró: