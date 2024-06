Paro de docentes universitarios: “No tuvimos respuesta a reclamos salariales"

Política Los argumentos de AGMER para plegarse al paro nacional

Debido a la falta de respuesta del Gobierno nacional al reclamo por la caída del salario, los gremios docentes anunciaron un nuevo paro nacional de 48 horas para este martes y miércoles.En ese contexto,habló con Sofía Cáceres Sforza, secretaria general de Sitradu, quien expresó: “Es un paro que fue votado por el frente sindical que reúne a las federaciones docentes y no docentes, de distintos sectores de las universidades nacionales porque el conflicto aún no cerró a pesar de la masiva marcha del 23 de abril. La realidad es que el anuncio del aumento presupuestario del 260% es solo para gastos de funcionamiento, es decir, no incluye, salarios, becas, comedores y extensiones, pero también nos enteramos que en muchas universidades esa liquidación no se ha visto”.Con respecto al reclamo salarial, indicó: “No solamente queremos la demanda salarial, sino todos los otros aspectos que hacen a la universidad pública, como las becas estudiantiles, comedores, la infraestructura que, en el marco del freno de la obra pública, está parada en todo el país. En la universidad vemos una situación de que, porque no hay plata, no se dan nuevos cursos, no se contratan a nuevas personas, es decir, estamos en un contexto preocupante”.Finalmente, destacó: “En Entre Ríos y a nivel nacional será muy importante porque, al parar el sector no docente, las universidades estarán cerradas, pero creemos que la docencia acompañará esta medida, ya que nadie está llegando a fin de mes debido a los tarifazos. Por tal motivo, impulsaron el plan de lucha, en donde se votó que también el 12 se haga en rechazo a la Ley Bases porque, en caso de aprobarse, perdemos soberanía y derechos laborales”.