Encontraron muerto al ex intendente de Pinamar, Roberto Porretti

El ex intendente de Pinamar, Roberto Porretti, murió este viernes a sus 65 años. Su cuerpo fue encontrado sin vida en horas de la mañana por la Policía local. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, se encontraba en pileta del Club San Vicente de la ciudad balnearia. Las causas de su fallecimiento serán investigadas por la UFI N°5, a cargo de la fiscal Verónica Zamboni, la cual tomó intervención en el caso.



De acuerdo al reporte policial, el ex jefe comunal había sido auxiliado en primera instancia por el guardavidas presente en el natatorio, ubicado en la calle Júpiter al 1009. Mientras este intervenía, se dio aviso rápidamente a emergencias, cuyo personal arribó al lugar pocos minutos después para brindarle mayor asistencia a la víctima. Sin embargo, cuando llegó la ambulancia, los médicos constataron que Porretti ya había fallecido.



En consecuencia, se abrió una causa por averiguación de causales de muerte. En el marco de la investigación, la fiscal Zamboni pidió la preservación del lugar donde ocurrió la muerte para realizar una pericia posteriormente y las declaraciones testimoniales de quienes se hallaban en el momento del hecho. Asimismo, solicitó realizarle una autopsia al cuerpo. No obstante, se aguarda a que la Policía Científica informe la fecha y hora en la que se realizará el estudio.



Roberto Porretti se desempeñó como intendente de Pinamar durante un corto período de tiempo, entre el 10 de diciembre de 2007 hasta el 12 de junio de 2008. Su gestión finalizó de manera abrupta cuando fue destituido por el Concejo Deliberante tras ser acusado de pedir coimas a los dueños del boliche Ku de la ciudad. Fuente: (Infobae)