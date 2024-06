Caja de Jubilaciones: su expresidente destacó las medidas para salvar el sistema

El ex presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías se expresó a favor de las medidas anunciadas por la gestión actual para salvar el sistema previsional de los trabajadores del Estado entrerriano. Sostuvo que tiene que ser el punto de partida para un acuerdo de todos los actores, advirtió que el pago del déficit disminuye la inversión de recursos en hospitales y escuelas, y reconoció la falta de reformas en el periodo anterior."Claramente esta reforma tiene una prioridad, no cuestiona los componentes estructurales del sistema, sino pretende comenzar con lo que tiene más a mano. Lo que tiene más a mano es la facultad prevista en la Ley de que todo el mundo, más allá de la edad para jubilarse, tenga los mismos años de aportes", sintetizó el ex funcionario.Además de haber sido presidente de la Caja de Jubilaciones durante 17 años, Elías es actualmente, Secretario Técnico Permanente Consejo Federal de Previsión Social de Argentina (COFEPRES).A pesar de su extenso paso por la conducción de la Caja, indicó que "estamos llegando tarde a la reforma”. “Si miramos al resto de las provincias, la totalidad de las demás cajas tuvieron dos o tres cuatro reformas desde 1995 hasta hoy”, comparó Elías y agregó que las medidas se tienen que tomar de manera “urgente”. También adelantó que la propuesta del gobierno actual tiene que servir como puntapié para una mesa de diálogo y consenso sobre el sistema previsional.Elías también explicó que los recursos de más que el gobierno tiene que destinar para cubrir el déficit del sistema previsional significa un detrimento de las inversiones en hospitales, escuelas y en seguridad."Lo que está complicando a la estructura financiera de la provincia es el gasto previsional. ¿Cuánto significa en el presupuesto provincial el gasto previsional? Ese indicador es el que viene creciendo lenta pero sostenidamente", alertó.En esa línea, insistió: "¿estamos todos de acuerdo que la provincia gaste más plata en jubilaciones y le quite plata a salud y educación?: ese es el debate político que hay que dar".