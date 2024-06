Plan bucal, salvataje a la Caja y medidas de Nación: definiciones de Frigerio

“Me votaron para resolver los problemas”, aseguró ael gobernador Rogelio Frigerio durante el lanzamiento de la campaña de Salud Bucal en las Escuelas 2024. En la oportunidad, el mandatario provincial se refirió a los resultados de su viaje a España, un petitorio de Agmer vinculado a infraestructura escolar, el plan de salvataje a la Caja de Jubilaciones y las medidas que implementa el Gobierno nacional.Frigerio dijo confiar en la gestión de Javier Milei, “como lo hizo la mayoría de los argentinos”. “Necesitamos creer que habrá una solución y como gobernador tengo la obligación de apoyar al Gobierno, para que le vaya bien”, aseguró al manifestar su apoyo las medidas del Ejecutivo nacional. “Tenemos que acelerar la sanción de las leyes que hace rato viene pidiendo el Presidente, dar una vuelta de página y empezar a discutir otras cosas”, instó y bregó “para que eso se de en el corto plazo porque implicará también una recuperación de los ingresos de la provincia”.“La gran mayoría de los entrerrianos apoya lo que estamos haciendo, porque estamos salvando nuestra Caja, siendo que los gobiernos anteriores patearon el problema hacia adelante, no resolvían nada y la Caja estaba en peligro de no pagar las jubilaciones actuales y mucho menos las futuras”, fundamentó Frigerio. Y continuó: “Me comprometí a sostener el 82% móvil en nuestros jubilados y en el sector público, siendo que la mayoría de los entrerrianos se jubila a través de Anses y no tienen las facilidades que otorga nuestra Caja”.Se recordará que el gobierno provincial anunció una serie de medidas para evitar el colapso del sistema previsional entrerriano y afirmó que se busca defender el 82% móvil y la edad jubilatoria. Reclamo, aporte solidario y alícuota, son los puntos principales del Plan de Acción Integral “Me comprometí a sostener la Caja provincial y a respetar el 82% móvil, pero para eso había que hacer cambios, y los estamos implementando. Nos votaron para cambiar, para posicionar a Entre Ríos en el país y en el mundo, para resolver los problemas de la gente”, argumentó el gobernador.Durante su visita a la escuela, Frigerio recibió un petitorio de Agmer vinculado a la infraestructura escolar en el departamento. “Hay varias escuelas que están prácticamente terminadas, pero no se entregan porque registran una abultada deuda de años anteriores y las empresas contratistas no dan el final de obra si no pagamos la deuda”, explicó el mandatario entrerriano. Y prometió: “Estamos resolviendo esas circunstancias y en el cortísimo plazo, tendremos la entrega de esas escuelas para la comunidad”.En la oportunidad, Frigerio indicó que su viaje a España fue en busca de financiamiento “debido a la situación de las arcas provinciales, por lo recibido y la situación del país, que afecta a la recaudación de impuestos”. “Debemos conseguir financiamiento para hacer las obras que hacen falta en la provincia desde hace muchísimo tiempo; y tenemos que volver a posicionar a Entre Ríos en el mundo”, sentenció.“Fueron dos días muy fructíferos en los que diserté ante el Banco Interamericano de Desarrollo y me reuní con 60 empresarios españoles interesados en el país y en nuestra provincia para ver cómo pueden invertir o ayudarnos a financiar las obras que necesitamos”, contó aLas declaraciones de Frigerio fueron en el marco de la campaña de Salud Bucal en las Escuelas 2024; en la presentación del programa estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro de Salud, Guillermo Grieve; la titular del Consejo General de Educación Alicia Fregonese; y el director general de Hospitales del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Ricardo García, en la Escuela N° 190 Obispo Gelabert y Crespo de la ciudad de Paraná.“Se trata del relanzamiento, después de más de una década, del plan de salud bucal, con presencia de odontólogos”, mencionó el gobernador y ponderó: “La prevención es una prioridad de nuestro plan provincial de salud, porque prevenir es mejor que curar y nos sale mucho más barato para las arcas públicas”.“A los más chiquitos les enseñamos cómo cepillarse los dientes, cómo cuidamos la higiene bucal con los equipos de salud y la asistencia de los maestros. Es una acción muy relevante”, sostuvo.“Los hábitos que se adquieren en edades tempranas, no se olvidan; y los chicos se transforman en multiplicador, porque cuando lleguen a su casa, transmiten lo que aprendieron en la escuela y con el programa de salud bucal en las escuelas, contactamos al sistema de salud con el educativo”, completó García.Esta iniciativa se enmarca en la Ley Provincial N° 9.813 que establece el "Programa de Salud Bucal Escolar para los niños y adolescentes comprendidos en el sistema educativo de la Provincia de Entre Ríos". Esta propuesta se implementa a través del "Carnet de Salud Bucal", donde quedan registradas las sesiones de prevención a las que concurre cada alumno, que deben tener una periodicidad de seis meses entre cada control; las sesiones sirven para que los especialistas enseñen la técnica de cepillado, brinden asesoramiento en el consumo de hidratos de carbono (dulces), y realicen prácticas como limpieza mecánica, inactivación de caries y aplicación de flúor.Para el cumplimiento de lo previsto en esta ley, la Dirección de Odontología creó la Red de Odontólogos Escolares (Rodes). Ésta tiene como misión acompañar a los establecimientos educativos de toda la provincia en el seguimiento de los alumnos a fin de que lleven sus controles odontológicos al día. Dicha red está compuesta por más de 250 odontólogos.