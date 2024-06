Empezó el operativo del Ejército para distribuir alimentos acopiados en galpones

Política El gobierno criticó al juez Casanello y dijo que comienza a distribuir alimentos

Luego de la polémica por los alimentos acopiados en galpones, el Ejército llegó este martes a la mañana al depósito de Villa Martelli para comenzar con el operativo de la distribución de la mercadería.A partir del mediodía, los efectivos comenzarán a entregar los alimentos a la Fundación Cooperadora de la Nutrición Infantil (CONIN) para que se haga el reparto a nivel nacional. Se prevé que la entrega tenga una duración de dos semanas, teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de los productos.CONIN es una Organización Sin Fines de Lucro fundada por el Dr. Abel Pascual Albino en la provincia de Mendoza, el 4 de septiembre de 1993, que tiene como objetivo la "lucha contra la desnutrición infantil" en la Argentina, tal como señala en su página oficial.En diálogo con Urbana Play, el director ejecutivo de CONIN, Diego Álvarez Rivero, indicó que el organismo cuenta con "110 centros en todo el país" y precisó que recibirán "alrededor de 460.000 kilos de leche", de los cuales "alrededor del 25%" serán destinados al Conurbano bonaerense."Nosotros no estamos recibiendo la totalidad de la leche que tiene el Gobierno", señaló Álvarez Rivero, quien dijo desconocer si el Ejecutivo nacional firmará otros convenios para distribuir los alimentos en las zonas en las que Conin no tiene presencia.A su vez, el titular de CONIN reconoció que, en la provincia de Mendoza, donde la fundación tiene su sede central, repartirán 69.500 kilos de leche, lo que representa "un 15%" del total que recibirán."Nosotros podemos distribuir donde tenemos centros Conin. La intención no es que podamos cubrir las necesidades de los comedores y merenderos de todo el país en cualquier lugar, sino que nos han pedido que cubramos la zona donde tenemos centros", explicó Álvarez Rivero.En ese marco, el director ejecutivo de CONIN puntualizó: "Lo que hacemos fundamentalmente es atender a los niños y su familia de una manera integral, por lo cual la leche es un insumo primordial para nosotros. Lo que vamos a hacer, lo mismo que hacemos todos los días, es entregar la leche junto con otros alimentos que entregamos en los centros a las familias de los niños que atendemos"."Además, apadrinamos una serie de comedores y merenderos aledaños a cada uno de los centros del país a los cuales asistimos de diferente manera", agregó Álvarez Rivero, y detalló se trata de aproximadamente "400 comedores y merenderos" de zonas vulnerables.Por último, indicó que la Fundación no cuenta con comedores propios, ya que entregan "los bolsones de comida para que las familias lo coman en sus casas". En tanto, aclaró que sí cuentan con "lugares donde los niños tienen una colación o funcionan como merenderos como una función adicional".Ayer, el Gobierno de Javier Milei apuntó contra el juez Sebastián Casanello, quien ordenó distribuir alimentos acopiados. "No vamos a permitir que jueces militantes nos digan cómo diseñar o ejecutar una política pública", afirmó la subsecretaria legal del ministerio, Leila Gianni, en diálogo con LN+.A su vez, la funcionaria negó que haya alimentos vencidos y anticipó que este martes iban a presentar los argumentos por los que el Gobierno apeló la cautelar del magistrado al que ahora cuestiona.