Docentes universitarios de todo el país realizan un nuevo paro por 48 horas

Tiempo después de que se haya realizado la movilización en defensa de la universidad pública y gratuita y de que el Gobierno ofreciera un 270% al presupuesto, docentes y no docentes agrupados en el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN) realizan desde hoy una nueva medida de fuerza por 48 horas.



Según se informó, se tomó la decisión después de que haya fracasado una reunión con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes les presentaron el mismo acuerdo salarial que se presentó anteriormente.



El FSUN explicó que la medida de fuerza se tomó ya que "el Gobierno no realizó ninguna propuesta concreta que diera respuesta a la pérdida salarial que mantiene a más de la mitad de trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza".



"La representación sindical, una vez más, presentó el pliego: pauta salarial mensual para no seguir perdiendo con la inflación, recuperación de lo perdido -del orden del 50%-, actualización de la garantía salarial, restitución del FONID y fondos de capacitación. El Gobierno nacional, de este modo, lejos de resolver el conflicto, lo agudiza", se agregó.