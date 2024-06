Claudia Vallori: “Debemos cuidar nuestra Caja de Jubilaciones”

Los beneficios con los que cuentan los jubilados entrerrianos

es la representante de la Lista 1 para estar al frente de la vocalía de la Caja de Jubilaciones. También se encuentran Nancy Avanzatti, como primera suplente, y María Ester Codrino, como suplente segunda. “El 6 de junio formo parte de la lista que lleva la propuesta de la Federación de Jubilados. Sabemos que todos los jubilados y pensionados van a elegir su representante como vocal en la Caja de Jubilaciones. Estamos en este desafío, que no es menor”, argumentó en primer lugar en su visita a, que se emite por. Precisó su postura en referencia a varios puntos en la entrevista, como son los beneficios con los que cuentan los jubilados entrerrianos como así también la propuesta del gobierno provincial para evitar el colapso de la propia Caja.Acerca de lo que ha transcurrido hasta el momento, detalló: “Estamos transitando tres cuestiones: por un lado, la elección, los anuncios de la caja, y por otro lado, aparece un planteo de la modificación del descuento del 0,25% de nuestros haberes”.Asimismo, hizo una recorrida por distintos departamentos en la provincia de cara a la elección: “Son 34 centros provinciales y una delegación que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los jubilados entrerrianos. Pertenecen a la federación o bien en los lugares que todavía no han logrado tener su edificio propio –por ejemplo, Hernández- que es uno de los más recientes conformados, la Federación les aporta para el alquiler. Pero no solamente eso, con los aportes que nosotros contribuimos de la ley 5773. Además, todos los centros reciben un financiamiento para todos los gastos de servicio y para lo que es talleres. También se brinda el servicio de enfermería”.A diferencia de las asociaciones civiles, Vallori valoró: “En estas instituciones, se ven muy bien equipadas, tienen todos los servicios y recursos que permiten de alguna manera disfrutar. Además, se agrega otro servicio extra: en la Federación de Jubilados en calle Belgrano 127 sabemos que contamos, por un lado, con el hogar de tránsito. Por otro, el hogar permanente”.Asimismo, amplió que en caso de querer tomarse vacaciones, la Federación “cuenta con un complejo turístico en Federación que está muy cercano a las Termas. Son beneficios muy importantes. En Villa Libertador San Martín cuando tenemos algún problema de salud, tenemos convenios con dos hoteles y el afiliado solo paga el 10% del valor del alojamiento. El 90% lo cubre la Federación”.Acerca de la reunión que tuvo en calle Alem de la capital entrerriana, señaló: “El objetivo era dar a conocer cuál es el posicionamiento en cuanto a este 0,25% teniendo en cuenta que hay un diputado que presentó un proyecto para modificarlo. En realidad, es una modificación de la ley, que no sé si por falta de información no coincide con el objetivo de pensar en un fondo que sea solidario, federal y que permita contribuir el bien común”.El gobierno presentó los avances de un plan de salvataje de la Caja de Jubilaciones, en donde se pretende aumentar el aporte de los trabajadores que actualmente están en actividad y, a la vez, sostener el aporte de algunos regímenes especiales.Entre los principales puntos que presentaron Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones, en conjunto con el ministro de Trabajo provincial, Manuel Troncoso, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, detalló:1- La continuidad del reclamo que este gobierno hizo, por primera vez en la historia de la provincia, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los fondos que Anses le debe a Entre Ríos, que supera los 150.000 millones de pesos;2- La implementación de un aporte mensual, a la Caja, que harán desde sus presupuestos los Ministerios de Salud, Seguridad y el CGE, que son los estamentos más numerosos y deficitarios en el sistema previsional;3- Cumpliendo con el inciso D del artículo 12 de la Ley Previsional, los beneficiarios de jubilaciones de regímenes especiales del Estado van a aportar una alícuota de tres puntos hasta cumplir con la edad jubilatoria, que es 62 años para los hombres y 57 para las mujeres;4- Por otra parte, se establecerá un incremento de tres puntos de alícuota de aportes patronales y contribuciones personales de los trabajadores activos del sector público.”.“La vocal representante de los jubilados y que hoy es Lilia Santiago y representa a la Federación, no fue invitada a la presentación. Si bien no es un sindicato, sabemos que es una organización civil que trabaja por los jubilados. Me parece que se omitió el reconocimiento a una institución que tiene mucha historia en la vida de los jubilados”, pronunció.Al mismo tiempo, remarcó que”. Trajo a colación el ejemplo del cuerpo docente, que “no están cobrando el Incentivo Docente, su complemento, vieron disminuidos sus haberes y encima agregarle un 3% más es terrible para llegar mes a mes”.Acerca de las sensaciones al ser elegida como la candidata a presidir la Federación, manifestó: “Me sentí emocionada porque desde otro lugar seguir contribuyendo, participando y transformando realidades desde la vida del jubilado es poder dar una mano al otro en lo que sea y seguir aportando a modificar determinadas situaciones que no es menor en una etapa donde el jubileo debería vivir plenamente”.. Se va a canalizar a través de los Centros de Jubilados y, estos a su vez, aportándolos a la Federación”, amplió.Por otra parte, profundizó: “, donde muchas veces creemos que se pueden resolver algunas cuestiones y solo la resolvemos si estamos en el territorio”.En última instancia, convocó a los más de 62 mil jubilados entrerrianos a votar este jueves 6 de junio, de 8 a 16 horas, con el novedoso sistema de boleta única: “con respecto al trabajador activo. Porque además, ese 82% es móvil –el aumento que recibe el activo, también el jubilado-. Por último, porque garantiza el derecho a pensión en caso de que fallezca el titular de la pensión. Lista 1:Federación de Jubilados de Entre Ríos - Vallori, ClaudiaLista 2:Círculo de Retirados y Pensionados de la Policía de Entre Ríos - Pérez, CarlosLista 3:Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y Asociación de Trabajadores del Estado - Esteve, Elba