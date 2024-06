Colectivos: intendentes pedirán a Nación que devuelva el impuesto al combustible

Foto: La Red Federal de Intendentes

Lase presentará este martes en elpara obtener un aporte directo al sistema de transporte de pasajeros por colectivos a favor de las provincias; una de las propuestas será“Este martes iremos a buscar un consenso al transporte, con senadores y diputados, para que valoricen el interior del país ante la discriminación por la quita de subsidios”, comunicó ael intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti.Y fundamentó: “Sabiendo la postura del Gobierno nacional para no volver al Fondo Compensador para el Transporte del Interior, vamos por una modificación de la ley donde; así no necesitaríamos que Nación nos dé unas migajas”.“Queremos modificar la ley para que el impuesto al combustible sea una obligación del Estado el darle a cada santafesino lo que paga por el impuesto y que quede en cada ciudad del interior del país”, remarcó el mandatario municipal.. “En enero se nos dijo que no se iba a subsidiar más a los empresarios y estuvimos de acuerdo en subsidiar la demanda, pero no se subsidia ni la SUBE ni a los empresarios, siendo que a Buenos Aires le aumentaron el subsidio; eso es lo que indigna”, sentenció Poletti.“Con el impuesto al combustible que pagan los santafesinos, estamos subsidiando para que al AMBA tenga un boleto de 240 pesos, cuando el de Santa Fe será de 940 pesos en diez días”, comparó, indignado.Al dar cuenta de las reuniones con su par de Paraná, Rosario Romero, para mantener los precios del boleto de colectivos urbanos “porque es un costo que paga cada entrerriano y cada santafesino”, Poletti prometió:y después veremos si están dadas las condiciones para subsidiar la SUBE, que como intendente es lo que nos gustaría, y será una transición que demandará unos meses para determinar hasta cuánto se subsidiará el boleto”.y, paralelamente, con los equipos técnicos analizamos cómo bajar los costos, cómo mejorar los recorridos a través de recorridos troncales”, explicó y sentenció: “La crisis del transporte avanza y los costos cada vez suben más”.