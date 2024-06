La Federación de Jubilados defendió el aporte solidario 0,25% a la institución

La Federación de Jubilados realizó un encuentro para debatir sobre el proyecto de ley que impulsa el diputado Maier con el fin de dejar de hacer “compulsivo” el descuento del 0.25 por ciento a los jubilados provinciales.“La reunión que se desarrolló están presente las tres candidatas a vocales”, dijo el vicepresidente, Oscar Pirillo, a Elonce al sostener que el objetivo de la reunión era emitir un documento haciendo referencia a lo acontecido en los últimos días en torno al proyecto del diputado Maier sobre modificar la ley que nos da el 0.25 por ciento y por otro lado lo qué se dice de la Federación.En esa ocasión, puso en relevancia que “la Federación tiene 75 años y un año después de su fundación se comenzó a hablar del aporte del 0.25, algo que tiene mucho tiempo; y permite el funcionamiento de la sede y sus 35 centros”.Y amplió: “El dinero está repartido de manera federal y solidaria. Cada uno de los centros cuenta con edificios propios, además desde la federación se envían unos 500 mil pesos a cada centro de manera mensual donde se hacen tres talleres, cada uno de 60mil pesos; también para una enfermera y luego gastos generales”.En este sentido, sumó que “el interior vive de una manera distinta que en Paraná, es por ello que en la capital entrerriana contamos con un alojamiento para la gente que viene del interior, más de 200 ` personas al igual que en Villa Libertador San Martín”.En esta misma línea, sostuvo que algo similar ocurre con Santa Elena, donde muchos jubilados van a alojarse para luego ir al médico en las ciudades aledañas. Es algo que pasa en muchas ciudades del interior”.Sobre el proyecto de Maier Pirillo sentenció que “nos pusimos en contacto con el diputado, dialogamos sobre el tema, pero le interesó poco lo que realizamos. También estamos charlando con los diputados de las zonas donde hemos conseguido respuestas positivas de todos los colores políticos”.Al ser consultado por la manera en qué se les descuenta a, los jubilados, Pirilllo, informó que “Allende, de UPCN, tiene mucha preocupación por el descuento a los jubilados, cuando solo ronda los 400 pesos, pero por otro lado, ellos retuvieron reunidos con el presidente de la Caja y no dijeron nada sobre las cosas que se resuelven”.“Es un descuento solidario, quien más gana mayor es el aporte. Estas personas ven con celos lo que se hace en la Federación, porque hay alrededor de 500 personas trabajando y ninguna tiene licencia, trabajan en forma gratuita en pos de los más de 62.000 jubilados”.A su turno, la candidata a vocal de la Caja, Claudia Vallori, informó que “se debaten muchísimos temas con respecto a la situación de la Caja de Jubilaciones, desde hace mucho tiempo, pero nos sorprende que medidas propuestas caigan sobre los activos y pasivos. Creemos que un tres por ciento cumple un monto muy importante en los salarios”. Además, sumó que no los convocaron para dialogar."Estamos convencidos de que detrás de todos estos ataques y también del proyecto presentado en la Cámara de Diputados hay un interés específico, que es acceder a los recursos que administra la Federación de Jubilados.Uno de los puntos principales que aducen quienes intentan cambiar la forma de aporte a nuestra institución es que impide a las personas afiliarse a sus gremios, no es verdad, hoy perfectamente los jubilados y pensionados pueden hacerlo. Nosotros podemos demostrar un claro manejo de esos recursos y una administración ordenada. Ninguno de nuestros dirigentes tuvo causas o fue condenado por la justicia entrerriana.La Federación que integramos es anterior al descuento establecido por Ley 5.773 a los jubilados y pensionados provinciales, y se basa en un concepto de solidaridad con el mismo principio de la seguridad social de nuestro país, que consiste en participar con un mínimo aporte individual para el beneficio colectivo. Es decir, cohesionar al tejido social para integrar a las partes en un todo. Al que cada uno debe aportar y del que cada uno puede recibir algo.Defendemos la composición de la institución que nos nuclea. En toda la Provincia hay un Centro de Jubilados que pertenece a la Federación, que los impulsores de esta Ley menosprecian. Desconocen el trabajo ad honorem de las más de 500 personas que integran las conducciones de nuestros Centros, de la inserción que tienen en su comunidad, del espacio que significan para jubilados y adultos mayores. En muchos casos esas instalaciones, esos talleres, consultorios, asesoría o ese Hogar de Tránsito son el único espacio para los jubilados y pensionados.De las funciones que cumple la Federación actualmente ¿quién se haría cargo? Claramente el Estado no podría asumir esas tareas. Ellos hablan de los recursos, nosotros hablamos de los adultos mayores que tienen necesidades que no se cubren, no sólo económicas sino también sociales para llevar una vida digna.La Federación es una institución que tiene renovada vigencia, hoy más que nunca en una población que ve prolongada su expectativa de vida, necesitamos fortalecer el lugar de los adultos mayores y su participación en la esfera pública", señala el comunicado.El comunicado fue avalado por los Centros: