Alimentos: UCR le pidió al Congreso que cite a Sandra Pettovello

El senador Nacional Martín Lousteau presentó este viernes un Proyecto de Resolución, donde solicita que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sea citada por la Cámara de Senadores. El pedido se da en el marco del escándalo por la negativa del Gobierno a repartir los más de 6.000 toneladas de alimentos que se encuentran en depósitos.



Así, el presidente de la UCR invocó el artículo 71 de la Constitución Nacional, ''a fin de que presente un detallado informe acerca de los hechos relacionados con la compra, almacenamiento y reparto de alimentos''.



El proyecto también incluye el pedido de ''una rendición de cuentas sobre el proceso y la falta de transparencia que detectaron y culminaron en el despido del funcionario a cargo de área, como también un informe general de la situación al momento de asumir el ministerio y el plan de gestión y planificación de las políticas alimentarias y sociales del gobierno''.



Lousteau, además, declaró: ''Desde hace más de una semana asistimos a un conflicto que tiene como responsable al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, respecto a la compra, almacenamiento y distribución de alimentos no perecederos. Hemos sido informados al respecto por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien afirmó que los alimentos en cuestión no eran para distribución a comedores sino para situaciones de emergencia''.



Y agregó: ''A la catarata de renuncias y despidos de funcionarios que a días de asumir, terminaron fuera del gobierno sin mayor explicación, se ha sumado en las últimas horas la información de que toneladas de alimentos están guardados en galpones sin ser distribuidos y, en muchos casos, con fechas cercanas al vencimiento. Lo que motivó una denuncia contra la ministra y resoluciones tomadas por el Fiscal y el Juez''.



Lousteau aseguró también que el Juez Sebastián Casanello resolvió ''encomendar al Ministerio de Capital Humano a que, en el marco de sus competencias y de las obligaciones antes descriptas, elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato''. Diputados: impulsan un pedido de informes a Pettovello para que explique la polémica por la retención de alimentos La diputada nacional de la Unión Cívica Radical, Carla Carrizo, también presentó un pedido este viernes, en relación a los informes para que Pettovello rinda cuentas sobre la polémica a partir de la retención de alimentos con fechas próximas de vencimiento que debían distribuirse a comederos comunitarios.



La dirigente del sector de Evolución Radical le atribuyó al Gobierno "insensibilidad, falta de experiencia y una profunda crisis moral en la gestión de los recursos de los más vulnerables".



A través del pedido de informes, Carrizo pidió que desde la cartera de Pettovello se detallen "las cantidades exactas y tipos de alimentos almacenados, sus fechas de elaboración, adquisición y vencimiento; las razones por las cuales los alimentos no han sido distribuidos a los comedores comunitarios; descripción del plan actual del Ministerio; y las acciones llevadas a cabo por organismos de control y supervisión".



Además, solicitó que la respuesta del Gobierno no se detenga en la desvinculación del ahora ex secretario de Niñez y Familia Pablo de la Torre sino que sea más profunda y al hueso del problema: ''Seis mil toneladas de alimentos guardados y 42% de pobreza son incompatibles en democracia. No puede el silencio institucional ni la desafectación de Pablo de la Torre ser la única respuesta".



"Mientras miles de kilos de alimentos están almacenados, muchas personas pasan hambre y son sometidas a extorsiones por parte de aquellos que deberían estar protegiéndolos", agregó. Y marcó que ''la ministra Pettovello debe informar cuál es la política de su Ministerio para atender la emergencia alimentaria''.



"La gravedad de la situación es tan evidente como incompresible", finalizó.