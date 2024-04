Milei criticó a los que “utilizaron una causa noble para defender sus intereses”

"Ayer vimos como, una vez más, aquellos que pretenden seguir viviendo a expensas de los argentinos se montaron sobre una mentira para promover sus intereses", expresó en su cuenta de la red social X."Al margen de la discusión acerca de cuál modelo de educación superior es deseable para un país en el que seis de cada diez chicos menores de 14 años son pobres, los mismos vivos de siempre utilizaron el escudo de una causa que suena noble para defender sus intereses de casta", continuó.En ese sentido, el jefe de Estado aclaró: "En ningún momento el Gobierno nacional insinuó la intención de cerrar las universidades nacionales".En el párrafo siguiente, Milei salió a identificar a los que -a su entender- se montaron sobre "una causa noble" para defender sus propios "intereses"."Vimos las mismas caras de siempre de aquellos que quieren que la Argentina no cambie para defender sus privilegios. Massa, Cristina, Lousteau, Yacobitti, la CGT, la CTA, el radicalismo cómplice, y todos los demás actores de la clase política que se oponen a cualquier cambio porque han sido los principales beneficiarios del antiguo régimen", señaló.E insistió: "No defienden la educación. Defienden sus privilegios y utilizan a la sociedad para hacerlo. Lo hicieron con Aerolíneas, lo hicieron con los jubilados cuando se robaron los fondos de las AFJP, lo hicieron con YPF, lo hacen con la obra pública. Así opera la casta. Se montan sobre una bandera justa para despojar a los argentinos".Al respecto, Milei sostuvo en su mensaje que "la diferencia ahora es que la mayoría de los argentinos eligieron un Presidente para terminar con los privilegios de los políticos", por lo que ratificó que se van a realizar auditorías a las casas de altos estudios.Y recordó que "ese dinero surge del esfuerzo que hacen la mayoría de los argentinos que viven debajo de la línea de la pobreza y no puede ni debe ser utilizado para engordar los bolsillos de algunos que han hecho un negocio de la educación pública"."Lejos de doblegarnos, cada vez que todos esos dirigentes, que son la cara del fracaso argentino, se juntan detrás de una bandera, lo único que hacen es reafirmar nuestra convicción de que estamos dando las batallas para las que nos eligieron la mayoría de los argentinos", finalizó. .