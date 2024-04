La Marcha Federal Universitaria se replicó en Paraná: voces, fotos y mensajes

Sociedad Multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública en Buenos Aires

Video: Multitudinaria marcha en Paraná en defensa de la educación pública

Video: Testimonios de la Marcha Federal Universitaria en Paraná

Video: Paraná marchó en defensa de la universidad y educación pública

Video: Marcha Federal Universitaria en Paraná: más testimonios

MÁS IMÁGENES DE LA MARCHA EN PARANÁ:

Una estudiante comentó: “Somos representante de la mesa estudiantil universitaria y estamos en un espacio de unidad, con un fin que es defender la universidad pública”.A su vez, Juliana, estudiante de Uader, dijo: “Estamos lista, bastante ansiosa, donde se están repitiendo las imágenes a lo largo y ancho del país del movimiento estudiantil, el movimiento docente y el conjunto de la población, quienes se están manifestando masivamente en esta jornada que será histórica”.“Hay un plan motosierra que viene, no solamente por el presupuesto universitario, sino a implementar implantar una lógica privatista a favor de la economía concentrada y demás, dentro de las universidades como estamos viendo en las instituciones públicas”, añadió.Docente de la Facultad de Ingeniería e Integrante de Sitradu, por su parte, señaló: “Es muy bueno que estemos juntos peleando frente a los embates del Gobierno nacional, que recorta en los lugares que son más sensibles para la sociedad como, por ejemplo, la universidad pública. Los docentes tenemos salarios muy por debajo de lo que nos corresponde por nuestro trabajo y es uno de los reclamos que nos tiene hoy acá”.Un joven que asistió a la marcha con unos libros, apuntó: “Soy científico y creo que un país sin ciencia, está condenado a la pobreza y sin futuro. El panorama científico es complejo como distintos aspectos del país, en un ambiente que está sufriendo la caída del presupuesto, con desfinanciamiento, caída del proyecto, baja en números de becas doctorales y de entrada de investigadores. El panorama es muy complejo y preocupante”.Por otra parte, un hombre mencionó: “Es una jornada de lucha, estamos peleando por el derecho de educar a la persona, al país, de creer que esto es posible y que en el futuro podamos tener más científicos, profesionales, que es lo que necesita el país”.“Venimos de la Escuela de Música junto con docentes y cuerpo administrativo del nivel superior. Es una situación muy complicada tanto para la cultura como la ciencia y todas las áreas del conocimiento”, acotó un joven.En tanto, una joven perteneciente al profesorado de Teatro, contó que “es una de las primeras carreras que cerraría porque no tiene mucha financiación e incluso no hacemos cátedras porque no hay presupuesto y tenemos cuatro seminarios, pero realizamos solamente dos. Hay profesores que, estando jubilados, siguen dando clases igual porque no abren a concurso”.Asimismo, estudiante de Ciencias Políticas de Trabajo Social, remarcó: “A la universidad pública la veo complicada por los gastos del presupuesto y la incertidumbre que existe por no saber qué ocurrirá en los próximos meses. También es un reclamo para garantizar que haya educación gratuita para todos los estudiantes”.