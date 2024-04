Ley Bases con reforma laboral y medidas fiscales se trataría la próxima semana

La Libertad Avanza apunta al lunes 29 y martes 30 de abril, fechas que eligió para tratar en la Cámara de Diputados, en una sesión extra larga, los proyectos de ley "ómnibus" y de "Medidas Fiscales".Producto de la presión de los bloques dialoguistas, la reforma de modernización laboral fue incluida en el último borrador que se dio a conocer este lunes.La idea es que los diputados debatan en conjunto la ley Bases y la Ley de Medidas Fiscales hasta la madrugada del 1 de mayo.Para tener apoyo de los gobernadores esto irá atado a la ley de Medidas Fiscales. "Si no hay ley de bases, no hay paquete fiscal", advirtieron fuentes de la Presidencia de la Cámara de Diputados.Sin embargo, en el oficialismo son optimistas a partir de las correcciones que se le hicieron al último borrador en base a sugerencias de los negociadores de los bloques dialoguistas."Está todo prácticamente saldado", confió la misma fuente, que sigue con lupa la agenda de reuniones entre los representantes de la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal con los delegados de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía.Durante el mediodía de este lunes, Menem recibió en su despacho a su principal aliada en el Gobierno, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, alias "El Jefe".Con ella repasó la hoja de ruta para los próximos días. De acuerdo al plan trazado, el miércoles habrá un plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales para dictaminar la ley Bases.El jueves, en tanto, José Luis Espert reunirá a la comisión de Presupuesto para dictaminar la ley Fiscal.En la reunión con la hermana del presidente también sobrevoló el pedido de sesión especial que hizo el bloque de Unión por la Patria para tratar el miércoles, al día siguiente de la Marcha Federal Universitaria, un repertorio de proyectos de distintas bancadas sobre financiamiento a universidades públicas, movilidad jubilatoria, y restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).En el oficialismo no se sienten amenazados. Según pudo constatar Noticias Argentinas, hicieron un poroteo y Unión por la Patria no conseguirá quórum para habilitar la sesión."Pueden sentar a 113, 115, 118 o 120 en el mejor de los casos", aseguraron.Con los dictámenes de mayoría listos al finalizar esta semana, el oficialismo pondrá toda la carne al asador en que se convertirá el recinto el 29 y 30 de abril.El último borrador de la Ley Ómnibus absorbió algunos planteos de los bloques dialoguistas.Por ejemplo, en el artículo que autoriza al Poder Ejecutivo a disolver reparticiones del Estado, si así los dispusiese, se amplió la lista de organismos que están a salvo de cualquier intento de erradicación.Aparecen en esta lista no solamente el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que ya estaba en el dictamen anterior, sino además la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).Sin embargo, el Gobierno dejó afuera otros organismos cuya inclusión la oposición dialoguista venía reclamando como el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).(pasantías) de tres a seis meses (y no ocho como estaba en la propuesta original).No obstante, se habilita a ampliar a ocho meses de período de prueba en empresas Pymes de entre 6 y 100 trabajadores, y a un año se si tratara de mini Pymes de hasta cinco trabajadores.sigue abierta y se debatirá en el marco de la Ley de Medidas Fiscales.La oposición dialoguista reclamaba que la actualización de los montos y las escalas fuera trimestral a partir del año 2025 tomando en cuenta el coeficiente que surja de la variación del IPC. El Gobierno empezó ofreciendo un ajuste anual, pero en la última versión acercó posiciones al proponer la actualización semestral. (NA)