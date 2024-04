Osuna pidió a legisladores debatir y “estar a la altura” en el tema educativo

Unión por la Patria convocó a una sesión especial en Diputados para debatir sobre financiamiento universitario. “El financiamiento de las Universidades, el Fondo de Incentivo Docente y las Jubilaciones no pueden esperar. Tratamiento urgente en el recinto”, sostuvieron los representantes legislativos que tienen previsto deliberar este miércoles, desde las 11 horas. En el temario que se trataría en la sesión especial también fueron incluidos proyectos de ley que fueron presentados por integrantes de otros espacios. Será el día posterior a la marcha universitaria en defensa de la educación pública que se hará este martes.Al respecto, la diputada nacional, Blanca Osuna, manifestó que “hace más de dos meses” comenzaron a reunirse con los sindicatos de los docentes y no docentes universitarios que planteaban “el tema de sus propia paritaria y el problema salarial”.Asimismo, “el lunes pasado nos encontramos con rectores y rectoras de universidades públicas”, antes lo habían hecho “con gremios de otros niveles educativos. También lo hicimos con estudiantes. Todo lo que recibimos es un reclamo contundente en materia de recursos. En el caso de universidades para funcionamiento que no es sólo gas y electricidad, cuyos precios se han disparado, sino también recursos que se requieren para diversos programas básicos para la formación y que también hacen a compromisos de atención a problemas donde funcionan”, remarcó Osuna en declaraciones aAcotó que “estos recursos han sufrido una disminución notable respecto a los costos por la devaluación del 120 por ciento y los incrementos de costos”.Además, hizo notar la preocupación existente “por el Progresar que viene desde 2014, es Ley nacional y significa un aporte mensual para estudiantes. Se habilitó en teoría, pero en la práctica la página para inscripción no funciona y se mantuvo el mismo monto que en 2023, que son 20.000 pesos. Es todo negativo”, resumió. Y continuó: “Hay que sumarle palabras del propio Presidente, descalificando el rol de las universidades públicas y de la educación”.“La reacción de reclamo que acompañaremos mañana tiene la apelación a la responsabilidad de que hemos presentado proyectos. Hay que actuar en consecuencia, sentarse en la banca, dar el debate y aprobar la mejor de las iniciativas, porque en este caso son más de 10. Se pueden acordar, porque un dictamen debe expresar las diversas voluntades. En las coincidencias es como avanzamos”, afirmó la diputada entrerriana.Es por ello que instó a sus pares a que “además de decir que apoyan a las universidades y que quieren el Fondo Nacional de Incentivo Docente, se sienten en las bancas y podamos avanzar”.Remarcó que “la composición de la Cámara no da mayoría de 129 legisladores para que la sesión pueda desarrollarse. A ese número se llega con la voluntad de legisladores de distintos bloques”.Finalmente, mencionó que “son cuestiones que atraviesan los recursos de las provincias y que ponen el tema de educación en el centro de la escena. Es un desafío y tenemos que estar a la altura”.