Hubo asambleas en oficinas de Anses por inminente despido de tres empleados

Empezaron a llegar cientos de telegramas en las diferentes dependencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social, la ANSES. Desde el gremio que agrupa a los empleados del organismo denunciaron que el recorte afecta por el momento a más de 1200 personas.En Paraná, los empleados de la oficina de Anses sobre calle España, este lunes, realizaron asambleas en el lugar de trabajo por el inminente despido de dos de sus compañeros de tareas. Si bien los telegramas aun no llegaron, esta mañana, no pudieron ingresar al sistema para hacer los trámites que debían.Eduardo Medina, del sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social. Y agregó: “Esos compañeros son despedidos y forman parte del 30% de reducción de la planta de personal que quiere hacer el gobierno nacional”.“Y también es un problema para la ciudadanía porque una oficina que no pueda responder con agilidad y eficiencia, sin personal… no podrá responder siendo un organismo tan sensible”, apuntó al remarcar: “Atendemos entre 300 y 500 personas por día”.Por su parte, el representante de ATE Entre Ríos en la oficina de Anses, Claudio González, confirmó que las asambleas con retención de servicios continuarán este martes y está prevista una movilización “para acompañar y pedir la reincorporación de los despedidos”.“A nivel nacional son, aproximadamente, 1.800 empleados los que no han podido registrar sus datos biométricos y el sistema no los deja ingresar para hacer los trámites que debían”, destacó el sindicalista al acotar que, en Paraná, formalmente, no llegaron los telegramas de despido.