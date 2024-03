Empleados del Conicet aseguran que “peligran mil puestos de trabajo”

Empleados del Conicet, con sede en calle Andres Pazos y La Rioja, realizaron una asamblea para exigir la continuidad de las becas doctorales y de los puestos de trabajo administrativos.Al respecto, la directora del Instituto de Estudios Sociales dependientes del CONICET, Mara Petiti, informó aque “En Entre Ríos hay tres facultades, de carácter social, que participan de las investigaciones y son la Facultad de Trabajo Social, Ciencias de la Educación y Ciencias Económicas, todas dependientes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Esta situación es alarmante para la universidad, en particular, como para la sociedad en general”.“En el Conicet el 31 de marzo vencen los contratos de todo el personal administrativo. Se trata de 1.000 trabajadores (en total). El año pasado todos los empleados recibieron un mensaje que los contratos se iban a renovar cada tres meses. Hay un desconocimiento enorme porque nos llega información que no es oficial y todo esto genera incertidumbre”, aseveró.Asimismo, agregó que “son empleados fundamentales para el funcionamiento del Conicet, y ven en peligro sus puestos de trabajo sin tener ninguna idea de quien seguirá, ya que no hay argumentos ni razón de por qué este recorte”. Además, sostuvo que desde los diferentes organismos y estamentos del Conicet se enviaron notas a Nación explicando la importancia de cada uno de estos agentes para que todo siga funcionando.En tanto, un becario, Matías Romero, sostuvo que los becarios tienen un plazo de cinco años para concluir su investigación doctoral, pero la situación alarmante en cuanto a becas es que el año pasado se concursaron 1.600 becas doctorales y 300 de finalización de doctorados. Nos informaron que solo se van a entregar la mitad de becas y comenzarán en agosto. “Es decir que estas personas deben esperar cuatro meses y eso complica muchísimo la tarea”.“De los contratos que se caen en CONICET, 22 son en Santa Fe y Entre Ríos y por ello peligra la administración del Conicet y peligra la administración en los institutos”, expresó y amplió que “aquí producimos ciencia publica y que contribuye al bienestar social del país”.“Toda esta situación genera incertidumbre, porque se trata de graduados universitarios que obtuvieron los mejores promedios y a partir de todas situaciones los investigadores podrían irse del país”, cerró.