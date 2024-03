“No somos ñoquis”: radio abierta por el cierre de Centro de Referencia en Paraná

Política Hubo protesta y corte de calles por cierre de Centro de Referencia en Paraná

Empleados del Centro de Referencia (CDR) de Paraná concretaron este miércoles una radio abierta por el cierre de la repartición dependiente del ministerio de Capital Humano y el eventual despido de los más de 80 trabajadores que allí prestan servicio, registró“El cierre de los CDR implica el despido de 85 trabajadores en Entre Ríos y el vaciamiento de las políticas públicas; y a nivel nacional, son 600 despidos en los 59 CDR que están funcionando”, comunicó aun empleado de la secretaria de Economía Social, Sebastián Tobe.De hecho, comentó el caso de dos empleadas de la Agencia SIEMPRO, quienes fueron despedidas hace un mes mediante un e-mail de dos líneas; pero a los días, les notificaron que tenían trabajo hasta junio, que sería cuando se acabaría la relación laboral. “Ellas no son ñoquis ni parte de la casta; tienen 20 años de antigüedad”, fundamentó.Y agregó: “El cierre del CDR implica que no haya una cara visible que pueda atender programas como Alimentar, Potenciar Trabajo y otros; para pasar a un 0-800 anclado en provincia de Buenos Aires y a quienes no tengan teléfono, les será muy difícil que puedan hacer algún tipo de consulta o reclamo porque no tendrán ningún tipo de respaldo institucional”.