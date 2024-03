Hubo protesta y corte de calles por cierre de Centro de Referencia en Paraná

De cuánto será el ahorro que busca Milei

Empleados del Centro de Referencia (CDR) de Paraná concretaron este jueves una protesta con corte de calles Carbó y Perón por el cierre de la repartición y el eventual despido de los trabajadores que allí prestan servicio, registróEl Gobierno nacional continúa con el avance de su plan motosierra y ahora los recortes llegaron al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, con el cierre de los 59 Centros de Referencia (CDR) y el despido de 600 de sus trabajadores.Fuentes del Gobierno informaron que se trata de "cajas de la política y refugios de ñoquis del Estado" y con su cierre buscan garantizarse el ahorro de $5.000 millones anuales para colaborar con la reducción del déficit.“El comunicado nacional, que llegó a través de la red social X (antes Twitter), daba cuenta del cierre de 59 CDR que funcionan en el país y que albergan a 600 trabajadores; pero no hubo precisiones y se generó incertidumbre en los trabajadores, que son sostén de familia y tienen más de 20 años de servicio”, indicó ael secretario general de la Regional Río Paraná de UPCN, dependiente de la seccional de trabajadores públicos nacionales del sindicato, Misael Espina.“La CDR son articuladores de las políticas nacionales en provincias, municipios y juntas de gobierno y hay un sinfín de actividades que se desarrollan para llegar a la sociedad y a la parte más vulnerable de la misma”, expuso el sindicalista al confirmar que “suman 70 trabajadores en los CDR de Paraná y Concordia”.Según lo que comentó, “el CDR de Paraná atiende lo que es el ex ministerio de Desarrollo Social, además de Inadi y articulaciones con Anses, Pami y centros de acceso a la Justicia”.Espina anticipó que, “a través del sindicato, buscamos la conformación de una mesa de diálogo para poner en claro la situación de la que se está hablando, porque se dice que se cierran los CDR por los contratos de alquiler y que se reubicarán, pero no se especifica ni cómo ni cuándo; solo sabemos que a partir del 1º de abril, los compañeros estarán en la calle”.“La política es indignante y por eso solicitamos una mesa de diálogo para que la parte más vulnerable de la sociedad no se vea afectada; porque es muy fácil decir que se abrirá una línea telefónica o una página web, pero no se brindan precisiones de cómo se implementará”, cuestionó Espina.El cierre de los 59 locales implica para el Estado un ahorro en el gasto público de $88 millones anuales en concepto de alquiler. Además, según se informó se darán de baja 50 autos y 42 celulares, lo que totalizan otros $20 millones por año.El Gobierno justificó la medida de ajuste, al argumentar que los CDR "reciben muy pocas consultas por día" y solo actúan como un enlace hacia otro organismo estatal, sin resolver el trámite en su integridad. "Son la imagen más clara de la burocracia del Estado", indicaron y ejemplificaron con que en una de las oficinas en la que estaban registrados más de 50 empleados, solo estaban cubiertos menos de 20 puestos de trabajo en una auditoría del ministerio de Capital Humano.Ahora, los trámites que se canalizaban a través de estas oficinas serán digitales. También habrá una línea (0800-222-3294) donde quienes lo necesiten puedan comunicarse y realizar sus trámites en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.