“No pensábamos que iban a cerrar el Instituto Nacional de Agricultura Familiar”

El Gobierno Nacional confirmó este martes que cerrará el Instituto Nacional de Agricultura Familiar y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, que ahora propiciarán -según la Casa Rosada- un ahorro de 9.000 millones de pesos. Al respecto, Elonce dialogó con Pablo Benetti, un Técnico Instructor de Agricultura de La Paz sobre la determinación.En primer lugar, detalló la historización del programa: “Esto viene desde hace años en el programa social agropecuario con Benjamín Chapino como coordinador. Desde ahí se viene trabajando con el pequeño productor familiar. En 2009 se crea la Secretaría de Agricultura Familiar y en 2022 se crea el Instituto Nacional de Agricultura Familiar. Es una política de Estado que viene desde hace años y no que se creó hace poco. Es algo que se viene haciendo en toda Latinoamérica”.Sobre la repercusión de Nación del cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, manifestó: “”.Sobre el desempeño de su actividad, indicó: “”. Asimismo, remarcó: “. No solamente con lo productivo, sino con lo social. Hemos reflotado clubes rurales que en su momento se habían construido en los ’70”.“Escucharlo al vocero presidencial decir que somos no trabajadores, un número simplemente que tachan de una lista y con eso reducen presupuesto para que le cierren sus números. Detrás de cada trabajador, hay una familia que se le quita el sustento. En mi caso era mi único ingreso. También quedan miles de pequeños y medianos productores sin la asistencia técnica”, argumentó.”. Además, añadió: “”.