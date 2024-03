Empleados del Plan ENIA reclamaron por la continuidad de sus fuentes laborales

Empleados del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) concentraron este jueves frente a la sede del Ministerio provincial de Salud para solicitar la continuidad de sus contratos de trabajo, que tienen como fecha de finalidad al 31 de marzo.la asesora de Salud Integral, Juliana Berta.Y continuó: “Venimos al ministerio de Salud con la intención de conseguir un aval y un acompañamiento para continuar con este trabajo que ha logrado una reducción de hasta el 50% de los casos de embarazos en jóvenes de entre 15 y 19 años”.Para Berta, el Plan ENIA “es un programa que colabora a que las adolescencias puedan tener autonomía, libertad de decisión y desarrollarse con una vida más plena”. De hecho, cuestionó que “cuando no acompañamos las adolescencias en esta problemática (el embarazo no intencional), disminuimos las posibilidades de continuidad de estudio y de acceso a un trabajo”.De hecho, repasó que “el plan tiene acciones concretas y directas: el dispositivo de acompañamiento pedagógico que trabaja con los docentes para que estos estén capacitados para dar talleres; el dispositivo de asesoría brinda asesorías a adolescentes en las escuelas, dos veces a la semana; además de la consejería de salud y el dispositivo de base comunitaria”.Perazo comentó que su relación laboral, hasta el año pasado, era por contrato de obra; y luego los pasaron a contrato de servicio. “Cobramos 262.000 pesos desde octubre del año pasado. El financiamiento es externo y proviene de Naciones Unidas”, remarcó.