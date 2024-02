UCR: que Milei deje de “incitar a la violencia contra el que piensa distinto”

Política La rara explicación de Milei tras el fracaso de la Ley Bases en Diputados

La Unión Cívica Radical apuntó hoy contra el presidente Javier Milei y le reclamó que deje de "incitar a la violencia contra el que piensa distinto", tras la publicación en sus redes sociales de una lista en la que calificó de "traidores" a los que votaron en contra algunos puntos de la ley ómnibus."El Presidente se puso al frente de un operativo cargado de descalificaciones y agravios a los diputados y diputadas que no acompañaron algunos artículos de la votación en particular en el tratamiento de la ley ómnibus", comenzó la UCR.En un comunicado, el partido que lidera el senador nacional Martín Lousteau señaló que "en una conferencia de prensa en el exterior" los llamó "conjunto de delincuentes"."Hay una incitación generalizada a la violencia contra el que piensa distinto que debe terminar. Tener coraje para emprender reformas no implica insultar, gritar y pensar que sólo uno tiene razón. Tampoco es ensañarse con insultos contra los que expresan opiniones diferentes", subrayó el partido."Nada de esto es lo que nos enseñó Raúl Alfonsín cuando refundó la democracia. Argentina necesita templanza y equilibrio para lograr consensos que sobrevivan en el tiempo y resuelvan de manera definitiva los problemas que arrastramos. Ese es el camino para salir de la crisis", agregó el radicalismo.Además, destacó el rol y agradeció a los presidentes de los bloques del PRO, Cristian Ritondo, y de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, por el acompañamiento.Desde Israel, Milei también aseguró que la derrota legislativa fue "buscada" para exponer a los "traidores".