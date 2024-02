“El compromiso es con entrerrianos, no con la suma de poder público para Milei”

Política Vuelve a comisión el proyecto de ley Bases y deberá ser analizado de nuevo

El diputado nacional de Juntos por Entre Ríos,, ase mostró “sorprendido” por el regreso a comisión del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" -impulsada por el gobierno de Javier Milei- y explicó que “en el trabajo en comisión se garantizó con la firma de varios diputados, que no eran del oficialismo, el dictamen de mayoría”. “El proyecto se apoyaba en general, pero existían una serie de cuestionamientos a buena parte de los artículos”, indicó y refirió que el bloque que integra planteó 180 disidencias.Y continuó:“La emergencia y las delegaciones ya estaban aprobadas al momento en el que retiraron el proyecto”, recalcó a“Más allá de los insultos, no tenemos derecho a enojarnos aun cuando no coincidamos con las apreciaciones del Presidente, a quien, disparó y acusó que “Milei fue dos veces a visitar a su novia en Mar del Plata y a Bahía Blanca con motivo del temporal que generó destrozos; luego, sus viajes fueron al extranjero”.Galimberti subrayó aque él había anticipado que no acompañaría la delegación de facultades al Ejecutivo nacional , pero sí la declaración de emergencia. “El Congreso está funcionando y no es necesaria la delegación de facultades porque ante proyectos como este con más de 600 artículos y sus derivaciones, los legisladores fuimos capaces de tratarlos en 25 días”, reiteró al respecto., mientras que durante el gobierno de Cambiemos en la presidencia de Mauricio Macri se sancionó una sola y fue la emergencia social; y se retiraron las delegaciones de poderes que databan de 2002 luego de la crisis del 2001 en el gobierno de Duhalde y que continuaron Néstor y Cristina Kirchner”, comparó el legislador radical.“Son cuestiones que necesariamente requieren del compromiso de cierta normativa porque no se trata de darle todo el poder o un cheque en blanco al Presidente”, sentenció y recalcó: