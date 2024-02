Benedetti: “Lamentamos la decisión de Libertad Avanza por retirar el proyecto"

La Cámara de Diputados volvió a enviar a comisión el dictamen de mayoría de la ley de Bases y se levantó la sesión de este martes, con lo cual el proyecto promovido por el Gobierno Nacional tendrá que ser analizado de nuevo.



Al respecto, Atilio Benedetti, diputado nacional de Juntos Por Entre Ríos, expresó a Elonce que “trabajamos mucho desde nuestro bloque del radicalismo para dar quorum, para que hubiera despacho de comisión y había algunos matices en cuanto a la ley, así que lamentamos esta intempestiva decisión de La Libertad Avanza de haberlo retirado. Las acusaciones del propio Presidente me parecen que no es el camino de ninguna manera y creo que van a tener que cambiar las formas, porque lo único que hacemos es perder tiempo con agravios”.



“La ciudadanía en general está buscando que el gobierno avance y pueda trabajar. Estamos dispuestos a darle las herramientas básicas para que pueda llevar adelante su gestión y lamentamos lo que ocurrió ayer”, contó.



Con respecto al enojo del gobierno nacional hacia los mandatarios provinciales, indicó: “Los legisladores estuvimos en contacto con nuestro gobernador diez minutos antes de la sesión, donde estábamos dispuestos a acompañar en la mayor cantidad de aspectos posibles. No significaba votar a libro cerrado como apareció luego la pretensión del gobierno, es decir, nadie estaba desconociendo que había matices, que se iban a plantear cambios en la sesión, pero tomó otra decisión el oficialismo”.



“Lo que más lamento es el agravio y la agresión, ya que estamos para cooperar y lo seguiremos haciendo. Espero que el gobierno ponga interlocutores válidos y pueda, con seriedad, encarar la tarea legislativa, porque es la forma que tiene para obtener las herramientas que necesita”, acotó.



En cuanto a la lista de diputados nacionales que publicó la Oficina del Presidente, señaló: “Nada más injusto, inmerecido y poco constructivo es esa lista. Me siento honrando el compromiso que tengo con los entrerrianos y la absoluta tranquilidad de mantener un diálogo fluido con el resto de los integrantes de nuestro espacio en la provincia de Entre Ríos”.



“Espero que el gobierno cambie estos insultos, chicanas y agravios, porque van a tener el doble de trabajo ya que no tienen mayoría legislativa. Estamos dispuestos a acompañar, pero esta no es la forma”, dijo.



Finalmente, comentó: “No estamos en una monarquía y hay voluntad de cooperar con el gobierno nacional, pero tendrán que buscar el camino que no es la chicana, el agravio y la confrontación”. (Elonce)