Falleció Armando Gostanian, ex director de la Casa de Moneda en el menemismo

El empresario Armando Gostanian, quien se desempeñó como director de la Casa de Moneda durante las dos presidencias de Carlos Menem, falleció hoy a los 88 años.Nacido el 10 de octubre de 1933, el ex funcionario de origen armenio fue dueño de la marca de ropa Rigar’s y conocido por su amistad con el exmandatario Menem.La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hija Herminia en redes sociales: "Me inculcaste uno de los valores más importantes que una persona puede tener: la humildad. Ayudaste a tantas personas, algunas de ellas no te valoraron ni respetaron. Te conozco como nadie te conoce. Puse, pongo y pondré las manos en el fuego por vos sin miedo a quemarme".Durante su gestión en la Casa de Moneda -entre 1989 y 1999- se diseñó y comenzó a emitir el peso convertible, que dejó de circular en 2002, tras el fin de la Convertibilidad.Fue uno de los personajes polémicos del menemismo y se jactaba de su amistad personal con el ex presidente, quien lo apodaba "Gordo Bolú".En ocasión del cumpleaños 60 de Menem, emitió una serie de billetes que popularmente se denominaron "menemtruchos" y que le valió una investigación por malversación de fondos públicos, aunque finalmente fue sobreseído..En 2009 fue procesado por enriquecimiento ilícito y en agosto de 2015 fue condenado a cinco años de prisión efectiva y a devolver US$ 800 mil por el cobro de una coima a una empresa alemana mediante sobreprecios para comprar equipos técnicos.Durante el juicio se determinó que al cabo de seis operaciones comerciales que la Casa de Moneda hizo con la firma alemana entre 1996 y 1999, la compañía depositó en una cuenta bancaria de Gostanian el 30% del valor de la orden de pago en concepto de coima.