El 58% de entrerrianos mayores de 18 años completó el esquema de vacunación

El Subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti y el Director General de Epidemiología, Diego Garcilazo, desarrollaron el informe semanal sobre la evolución del Plan Rector de Vacunación contra el Covid-19 y la situación epidemiológica.En esta oportunidad, Bachetti, informó que “el 87% de los entrerrianos mayores de 18 años tiene al menos una dosis contra el coronavirus y un 58% comentó el esquema de vacunación”.“Hay más de 60.000 chicos inscriptos en la plataforma, de un total de 100.000, se trata de un número excelente para organizar los operativos”, explicó y aclaró: “Si bien la premisa era iniciar en octubre hay localidades en las que ya se autorizaron a iniciar la aplicación de dosis y lo hacen con la vacuna Moderna”.Por otro lado, mencionó que durante agosto y septiembre se priorizaron las segundas dosis, “pero eso no quita que las semanas venideras no se continúe con la primera dosis del 15% de la población que aún no están vacunadas”, añadió.Al finalizar detalló que la provincia está recolectando información para avanzar en la vacunación de niños menores de 12 años. “Es algo que va a quedar para más adelante y evaluamos el formato de abordaje de este grupo”, concluyó.