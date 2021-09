Sociedad

Situación epidemiológica en la provincia

Viernes 24 de Septiembre de 2021

Descendió hasta un 60% el número de casos de Covid-19 en Entre Ríos

“Esta situación epidemióloga de una incidencia baja en el número de casos no implica que no existen contagios y que el riesgo de infección no siga existiendo”, aclaró Garcilazo al reiterar las medidas de cuidado frente al Covid-19.