“Aún no se ha llegado al final de la pandemia”, alertan desde AMET

Ante la vuelta a la presencialidad plena desde este lunes 6 de septiembre, la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) ratificó su postura por "mantener la prioridad del cuidado de la salud y la vida" y recordó que "aún no se ha llegado al final de la pandemia". Apeló a la "responsabilidad individual y también colectiva" para extremar los cuidados."La Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica, AMET Regional XI, comunica a sus afiliados y a la comunidad educativa en general, que en virtud de haberse dispuesto la presencialidad completa a partir de este lunes 6 septiembre, desea ratificar su postura de mantener la prioridad del cuidado de la salud y de la vida en esta nueva etapa distendida desde las autoridades, reconociéndose plenamente que aún no se ha llegado al final de la pandemia en nuestra provincia y en nuestro país.Por ello y atendiendo a la necesidad absoluta de recomenzar un proceso de normalización de las actividades escolares, entendemos que la presencia física de alumnos y docentes en los procesos de aprendizaje es irreemplazable en especial en la Educación Técnico Profesional, pero estando plenamente conscientes que esto 'no debe significar bajar la guardia', por el contrario entendemos que esta decisión de presencialidad completa nos debe exigir extremar los cuidados en las conductas personales, como también en las colectivas.Para AMET esta etapa es plausible de concretar en un marco de una caída en los casos de contagio, como también de una infraestructura sanitaria posible de atender a los enfermos de manera correcta.Pero aún también pedimos reconocer que hay dos objetivos trascendentales que no se han cumplido. El primero es la inoculación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 a la totalidad de los compañeros y compañeras trabajadores y los auxiliares de la educación; el segundo punto también muy importante, es que se hace necesario comenzar de inmediato un proceso de vacunación a nuestros alumnos y alumnas.A este nuevo paso por intentar volver a una normalidad, que desde AMET lo hemos denominado presencialidad cuidada, por cuanto si bien aceptamos que se ha mejorado sustancialmente la situación sanitaria, el proceso crítico y extraordinario provocado por la pandemia no ha llegado a su fin.En ese sentido queremos insistir en nuestra posición por el cumplimiento de los protocolos de higiene y seguridad tanto en las escuelas, como en el sistema de transporte utilizado por el personal docente y los alumnos.Desde la AMET seguiremos trabajando junto a las comunidades educativas, delegado/as y los afiliados/as en el cumplimiento del protocolo sanitario, velando por el cumplimiento de las condiciones de higiene, de vacunación y haciendo las denuncias o presentaciones pertinentes.Reconociendo que el cuidado personal se constituye en un eslabón único y elemental para vencer la enfermedad, hacemos un fuerte llamado a la responsabilidad individual y también colectiva que debe asumir cada uno, con un total compromiso de extremar los cuidados y las propias conductas para superar el estado de pandemia".