Galimberti: “para representar a los entrerrianos hace falta más que un papelito”

Política Entre Ríos Cambia cierra la campaña en cuatro localidades de la provincia

El discurso

“Vamos por el campeonato”

Presencias

La lista 502 B Entre Ríos Cambia que encabezan Pedro Galimberti, Darío Schneider y Mariana Salinas comenzó este domingo 5 de septiembre el cierre de la campaña antes de las elecciones PASO del 12 de septiembre, teniendo su primera de cuatro actividades finales programadas en la semana, en Concepción del Uruguay. Fue desde las 20.00 en el Club San Martín.Con ironía y comicidad, en el inicio de su alocución señaló “venir del futuro”, augurando que “habrá sorpresas”, llevándose el aplauso de las más de doscientas personas que pudieron estar presentes en el estadio elegido para la ocasión.En su discurso el intendente de Chajarí marcó la importancia de la entrerrianía y el federalismo. Recordó que se cumple el Bicentenario de la muerte de Francisco Ramírez y anticipó que los próximos actos también tendrán espacios elegidos específicamente. Uno de ellos es Concordia, sindicada como una de las ciudades más pobres del país; y otra es Paraná, sede del gobierno provincial “como muestras claras de cambios que este espacio político quiere lograr”, enfatizó.También hizo referencia a la importancia del cumplimiento de la palabra empeñada para recuperar la confianza de la gente por parte de la política. “Hoy parece un concepto devaluado y tenemos que recuperarlo”, dijo.También tuvo espacio para criticar a sus competidores directos en estas elecciones, enfatizando en la idea de que “para conocer los problemas de los entrerrianos hay que caminarla todo el tiempo, no unos meses antes de la campaña. Porque la gente se da cuenta donde hay compromiso real y donde es circunstancial. No hay que subestimar a la gente”, opinó.“La política se hace con la gente y no con los dirigentes”, planteó en otro tramo de su discurso el presidente municipal de Chajarí, criticando a adversarios internos que “prefirieron la cómoda”.En términos futbolísticos, argumentó que “Mientras algunos solo aspiran a mantener la categoría, nosotros vamos por el campeonato”.Manifestó también que después del 12 de septiembre, y más allá de los resultados que deje la elección, en el espacio político de Entre Ríos Cambia todos deberán trabajar juntos, “pensando en noviembre y en vencer al verdadero adversario, que es el kirchnerismo, que tanto daño ha causado tanto en la provincia como en la nación”.“Pero vamos a trabajar por quienes logren el voto y respaldo de los entrerrianos y no por los votos de los dirigentes. Porque para representar a los entrerrianos hace falta más que un papelito, hay que conocer la idiosincrasia de nuestros pueblos", afirmó.El clima de energía positiva y de entusiasmo que se vivió en el lugar llenó de expectativas a todos, quienes entienden que están a días de una elección histórica que marcará el primer paso de este camino federal que se está armando con la mira puesta en 2023.El intendente de Crespo Darío Schneider dejó interesantes conceptos al hacer uso de la palabra y remarcó que “Esta lista representa a distintos sectores de la provincia, no fue elaborada a duelo ni con ninguna influencia de Buenos Aires. Advertimos que se viene un proceso político para los próximos diez años en Entre Ríos, y que este es el primer paso que hay que dar. Muchas veces se nos critica a quienes hacemos política porque definimos las cosas entre cuatro paredes y ahora estamos poniendo todo en manos de los propios entrerrianos”.A su turno Mariana Salinas también tuvo el tiempo necesario para analizar la situación política, económica y social que vive Entre Ríos y propuso “una agenda federal con desarrollo productivo”, aclarando que “Hay que plantarse frente a un avance continuo que tiene el peronismo con esta versión kirchnerista en diferentes temas, entre ellos en la cuestión agropecuaria, el trabajo y la producción. La meritocracia siempre debe estar y debe ser defendida, el esfuerzo, la cultura del sacrificio y el trabajo, son valores que no podemos dejar que se pierdan definitivamente”.Los demás precandidatos, Flavia Pamberger, Mariela Gallinger y Ramón Cornejo, también estuvieron presentes y sumaron conceptos, no pudiendo estar en esta ocasión por razones extraordinarias Roberto Franco e Ivonne Jaurena.Brindaron su apoyo y acompañamiento militantes, vecinos, dirigentes y simpatizantes de todo el Departamento Uruguay, Colón y Gualeguaychú, entre otros lugares de la región.La lista 502 B que encabezan Pedro Galimberti, Darío Schneider y Mariana Salinas estarán ahora en Concordia, Chajarí y Paraná, con lugares y horarios ya definidos. El martes será en Concordia, a las 20.00, en la Plaza de la Sociedad Rural, frente al Salón de las Américas. El miércoles el turno es para Chajarí, a las 20.00. en el Club Vélez Sarsfield. El jueves, finalmente, será el cierre en Paraná, a las 20.00, en el Club Echagüe.