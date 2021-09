Entre Ríos Cambia cierra la campaña en cuatro localidades de la provincia

Entre Ríos Cambia cerrará la campaña, antes de las elecciones PASO del 12 de septiembre, en cuatro localidades de la provincia. La lista 502 B que encabezan Pedro Galimberti, Darío Schneider y Mariana Salinas estarán en Concepción del Uruguay, Concordia, Chajarí y Paraná, con lugares y horarios ya definidos.



La lista tiene su primer cierre este domingo, a las 20.00, en el Club San Martín de Concepción del Uruguay. El martes será en Concordia, a las 20.00, en la Plaza de la Sociedad Rural, frente al Salón de las Américas. El miércoles el turno es para Chajarí, a las 20.00. en el Club Vélez Sarsfield. El jueves, finalmente, será el cierre en Paraná, a las 20.00, en el Club Echague.



En todos los casos, se respetarán los aforos vigentes para la ocupación de espacios cerrados, junto con las demás medidas de prevención del covid, como distanciamiento y uso de barbijos.







"Haremos una muy buena elección"



"Tendremos el respaldo de los entrerrianos por ser la principal propuesta de la oposición, en un contexto de mucha disconformidad en la gente, tanto con la situación sanitaria como económica y social", opinó Pedro Galimberti. Se mostró optimista e invitó a quienes aún no tienen definido su voto a "acompañar a esta propuesta que cuenta con el aval de cada vez más gente en todos los puntos cardinales de la provincia. Vamos a hacer una muy buena elección y no es casual el resultado que obtendremos, trabajamos mucho para eso. Estamos satisfechos con la campaña, la desarrollamos a pulmón, con el convencimiento como principal argumento, porque estamos seguros del camino que estamos haciendo".







"Plantarnos como oposición"



"Nuestra principal tarea es plantarnos como oposición. Tenemos una idea clara, un norte, y sabemos que parte de la solución a nuestros problemas vienen de la mano de la generación del trabajo y la producción, que es a lo que apostamos no en los discursos, sino en la práctica, porque nuestras gestiones locales dan cuenta de eso. Es la principal carta de confianza que tenemos para mostrar a los entrerrianos. No tenemos nada que ocultar y, por el contrario, tenemos gestiones exitosas para mostrar que se puede, que estamos en condiciones y que es el momento para dar el salto hacia un proyecto que incluya a toda la provincia", añadió Schneider.







"El momento para cambiar"



"Hay que ir a una sociedad que genere trabajo. Tenemos que cambiar el camino por el que venimos. No hay soluciones mágicas, pero es el momento para torcer el rumbo, tomando la decisión de ir por un trayecto donde el trabajo y la producción sean las premisas, con esfuerzo, tiempo y sacrificio. Tenemos un gobierno que toma decisiones ligadas a la ideología y no a lo que necesita la producción en Argentina. Esto provoca pérdidas de puestos de trabajo y es algo que tenemos que cambiar. Es el momento para hacerlo, el voto es la herramienta principal para ir por el país que queremos y merecemos. La gran oportunidad la tenemos el próximo domingo, es el momento para mostrar lo que estamos en condiciones de hacer", planteó Mariana Salinas.