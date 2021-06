Contratos ficticios en Legislatura: defensores presentaron recusación a fiscales

Presunto desvío de fondos

"Hay que esperar los siguientes plazos procesales, en el ámbito federal y en el provincial"

el abogado José Velásquez, defensor de Flavia Beckman y de Hugo Mena, dos de los involucrados en la causa.

de algunos de los imputados. El fallo, establece que es jurisdicción de la Justicia Electoral Federal tramitar el expediente debido a que los fondos supuestamente desviados habrían ido a la financiación de las campañas de los partidos políticos, ámbito de competencia federal.y declarar "la procedencia del fuero Federal y la competencia del Juzgado Federal N° 1 de Paraná (con competencia electoral) para entender en los hechos investigados en la causa", denominada "Beckman", donde se investiga el presunto desvío de fondos de la Legislatura a través de contrataciones ficticias.Alonso requirió a la jueza Barbagelata la remisión del expediente para que su tramitación continúe en el fuero federal. La decisión está fechada este miércoles 9 de junio y ya fue comunicada a las partes, por lo que será cuestión de horas que la magistrada provincial tome nota de la definición.El juez que resolvió la competencia federal en el caso subrogó a Ríos, quien fue recusado por las defensas de los imputados., después de tres años de investigación.", resaltó en el programaAdemás, manifestó que, en este abanico de investigación, investigar un extremo que veníamos planteando desde hace muchísimo tiempo, que consiste en averiguar la finalidad de todo esto, que tienen que ver con campañas electorales".Recordó que "el juez federal ya dictó una resolución,". Mientras, tanto, los defensores recusaron a los fiscales, y esta medida tiene que resolverse."El planteo es complejo, porque se trata de una causa compleja. Por un lado, tenemos el pedido de remisión a juicio de los fiscales, el pedido de prórroga por parte del Fiscal de Estado y que además ha solicitado mayor producción de evidencias, que solicitó correrle vistas al Tribunal de cuentas. Además, ha salido la resolución el juez federal que solicita el legajo, para averiguar si se trata o no de una cuestión electoral; esa medida está pendiente aún de resolución", describió el defensor.En otro orden, Velásquez, definió: "E; en segundo lugar, en ese contexto en la plataforma factiva que ha definido el MPF, no pueden decir que son contratos truchos cuando en realidad la plataforma de investigación es una sola y tenés que llamar a todas aquellas personas que de una forma u otra han participado en el hecho, a dar explicación. Ahora toma mayor relevancia la hipótesis de la defensa, por eso es que Fiscalía termina de partir la causa de los contratos, termina de partir la plataforma fáctica. Porque se trata de contratos regulares, legales y no contratos apócrifos"."Sostenemos administrativamente que todo es regular, legal.Como una hipótesis que hay que investigar, entendemos que estaban destinados a campaña electoral", manifestó el abogado defensor de Mena y Beckman.Para la defensa. Y solo son citados como testigos. Van a decir que recibieron los fondos. Por el artículo 5 de Código Procesal Penal, el Ministerio Público Fiscal no puede aplicar el principio de oportunidad, en delitos contra la administración pública. Si es sospechada tal persona se tiene que investigar de oficio, al votar la investigación penal"., dijo que "ahora la Jueza de Garantías tiene que fijar una audiencia, a los efectos de resolver uno de los tantos planteos que está referido a la recusación. Entendemos que previo a resolver el pedido de remisión, los planteos de la Justicia Federal cuando quede firme, se tiene que resolver la recusación. Creo que, en breve, conforme a la agenda de la OGA, debe estar fijando una audiencia para resolver la recusación de los agentes fiscales".