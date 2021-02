Que le dijo el director del hospital Posadas a la jueza sobre la vacunación

“Lo primero que me pasaba era enojarme, me generó una molestia muy grande sobre todo por el esfuerzo realizado. Estoy muy enojado”, dijo Alberto Maceira, director del Hospital Posadas, en su declaración testimonial por la causa del vacunatorio en el Ministerio de Salud. Maceira admitió haber ido al Ministerio de Salud a aplicar vacunas a pedido del secretario privado de Ginés González García, quien era la cabeza de esa cartera.Fue a raíz de su negativa que el secretario privado de Ginés, Marcelo Gille le dijo que debía presentarse en el Ministerio de Salud con 10 dosis y un equipo para hacer las vacunaciones.“El procedimiento era bastante incómodo… me generó una molestia muy grande, sobre todo por el esfuerzo que se venía realizando (con la vacunación). Estoy muy enojado”, declaró Maceira.Está previsto que prestan declaración también como testigos, Lucrecia Raffo, Directora General de Asistencia Médica del Hospital Posadas, y Graciela Torales, Jefa de Coordinación de atención de pacientes de esa institución.En la causa que lleva adelante la jueza y el fiscal Eduardo Taiano están imputados por ahora Ginés González García y quien era su jefe de gabinete Lisandro Bonelli y la calificación provisoria del delito es abuso de autoridad o bien incumplimiento de los deberes de funcionario público.Capuchetti junto a Taiano están a cargo de la única causa que se inició en Comodoro Py tras varias denuncias similares.