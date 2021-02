Covid: Anses intimó a jubilarse al fiscal que investiga vacunaciones en Salud

La medida del organismo conducido por Fernanda Raverta fue adoptada en medio de los primeros trámites judiciales para ahondar en la presunta aplicación irregular de vacunas contra el coronavirus a funcionarios, dirigentes políticos y sindicales y periodistas.



El planteo de la ANSES a Taiano es para advertirle que si en el plazo de 30 días no procede a renunciar al cargo en el Ministerio Público Fiscal, perderá el trámite que había comenzado ante el organismo previsional para tener la jubilación del régimen anterior del Poder Judicial.



La semana pasada la Administración Nacional de la Seguridad Social había señalado que jueces, fiscales y funcionarios judiciales en condiciones de jubilarse, y que así lo hayan requerido, deben "presentar el cese de funciones" para poder efectivizar el pago del haber previsional.



Se trata de "jueces y fiscales que presentaron ellos mismos su pedido de jubilación y no terminaron el trámite", por lo que el organismo previsional "los está intimando a que definan si se quieren jubilar como ellos mismos lo pidieron o retirar la carpeta", habían confirmado fuentes oficiales a NA.



En ese sentido, el organismo conducido por Fernanda Raverta solicita a los representantes del Poder Judicial que presenten "el cese de sus funciones" y la "documentación indispensable para hacer efectivo el pago de la jubilación".



Además, ANSES advirtió que si no lo hacen, "el expediente pasará al archivo" del ente previsional. Todo ello surge de una resolución firmada por Raverta en la que se solicita que aquellos que tienen iniciado un expediente jubilatorio deberán "presentar su renuncia en los próximos 30 días", pero que "si no lo hacen, sus trámites jubilatorios serán archivados".



La resolución aludida establece que "de no acreditarse la presentación de la renuncia se procederá a la revisión integral de las actuaciones, en uso de las facultades conferidas a esta Administración por el artículo 36 de la Ley Nº 24.241, pudiendo ocurrir que no se encontraren observaciones, por lo cual se procederá al archivo de las mismas".



Jueces y fiscales tienen la obligación de comenzar sus trámites jubilatorios a partir de los 60 años para que el trámite sea efectivo cuando presentan la renuncia. Además de Taiano, en esta situación también se encuentran, entre otros, el camarista Martín Irurzun, su colega Leopoldo Bruglia, el fiscal Carlos Stornelli y la jueza con competencia electoral María Romilda Servini.



El año pasado, el Gobierno promulgó la modificación de la ley que regula las jubilaciones de los jueces, fiscales y personal del servicio exterior, que elevó el aporte jubilatorio del 12 al 18 por ciento.