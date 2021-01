Trotta: “La vacunación creciente permitirá intensificar la presencialidad”

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, ratificó que esa cartera "asumió el compromiso de maximizar la presencialidad de cara a este ciclo lectivo" en medio de la pandemia por coronavirus y sostuvo que "la vacunación creciente nos va a permitir ir intensificándola en cada una de nuestras escuelas".El funcionario se pronunció a favor de "priorizar la escuela", al considerar que "si hay otros aspectos de nuestra vida que tenemos que poner en suspenso para priorizar la escuela, es lo que tenemos que hacer, e implica una decisión".Entrevistado por radio La Red, Trotta ratificó la intención del gobierno nacional de trabajar junto a los gobernadores y sus equipos educativos con el objeto de "asumir el compromiso de maximizar la presencialidad de cara a este ciclo lectivo".Para el ministro, la presencialidad debe volver a ser "el organizador del sistema educativo".Desde Catamarca, otro de los destinos que incluyó en su actual gira por varias provincias norteñas, Trotta consideró que "la preocupación que tenemos todos se relaciona no sólo con el desafío de superar la pandemia, sino que a la escuela le demos todas las herramientas (necesarias) para que sea la institución social principal para romper el escenario de pobreza y exclusión que hay en Argentina".En línea con ese eje, el funcionario volvió a cuestionar al gobierno anterior, y en particular al presidente Mauricio Macri, al señalar que "cuando uno dice que Macri es un cínico se relaciona al análisis que (el expresidente) hace de su gobierno"."Su gobierno fue marcado por la desinversión educativa (porque) cuando asumió la Presidencia (en 2015) Argentina invertía 6,1 por ciento (de su PBI) en educación, cumpliendo el compromiso de la Ley de Financiamiento Educativo, y en los cuatro años de su mandato la inversión cayó (al) 1,3 por ciento", acotó.Al respecto, Trotta abundó: "Menos inversiones es menos salario, es menor infraestructura, es menor distribución de computadoras y de libros, es menor formación docente. Eso es lo caracterizó al gobierno de Macri".Por otra parte, el funcionario reiteró que mantiene un "diálogo constante" con las organizaciones docentes, y que sus visitas a las jurisdicciones incluyen reuniones con esos sectores."Nuestro gobierno ha tomado la decisión de priorizar la vacunación de los docentes, proceso que se va a iniciar en el mes de febrero y que se articula con las 23 provincias y la Ciudad", dijo Trotta.En este punto, aclaró: "vamos a estar definiendo la semana próxima en el marco del Consejo Federal de Educación un esquema de priorización en el orden de vacunación de los docentes porque son más 1,3 millón de docentes y no docentes"."La vacuna no es condición indispensable para la presencialidad", añadió el funcionario y agregó: "La vacunación creciente nos va a permitir ir intensificando la presencialidad en cada una de nuestras escuelas".Trotta aclaró que "nadie va a exponer a nuestros hijos y nuestras hijas, tampoco a nuestros docentes" a situaciones de exposición al virus.Consultado sobre los grupos de padres que solicitan las clases presenciales, aseveró que está dispuesto a recibirlos y señaló que ya había "mantenido reuniones con distintos colectivos". (Télam)