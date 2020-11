Se presentó el Proyecto Integral para la Prevención de la Violencia de Género

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la vicegobernadora Laura Stratta presentó el proyecto integral para la prevención de la violencia de género y afirmó que el mismo comprende todos los tipos de violencia y la diversidad de mujeres que existen en el territorio entrerriano.



"Para nosotros era muy importante poder formalizar la presentación de este proyecto que es un nuevo régimen de prevención y erradicación de la violencia por razones de género y que se lo estamos elevando al Gobernador", dijo Stratta en diálogo con Elonce TV.



Tras ello, explicó que el mismo, "forma parte de un compromiso que asumimos quienes estamos en el Poder Ejecutivo de poder recoger las experiencias que venían sucediendo en la provincia y plasmarla en un proyecto que abordara todos los tipos de violencia, que entendiera la diversidad de nuestro territorio provincial y también las diversidades de mujeres. Este proyecto no asume un tipo de mujer sino que también aborda la mujer de islas, la mujer en las zonas rurales, la mujer niña, la mujer con discapacidad; también acorta los tiempos y sostiene una respuesta integral del Estado".



"No es tema de un solo Poder o de un solo actor, sino que tiene que haber un abordaje integral, que acompañe a la víctima, que no la re victimice y le pueda dar una respuesta a la situación que está atravesando", remarcó.



Finalmente la Vicegobernadora dio cuenta que la normativa "también reconoce el rol de los municipios, de las comunas, de las organizaciones de la comunidad, de la justicia. Este proyecto tiene una visión reflexiva, una mirada crítica que tenemos que tener como Estado porque la violencia nos interpela y así como logramos sancionar una Ley de Paridad Integral este nuevo régimen de prevención y erradicación de la violencia, tiene que tener una mirada abarcativa, crítica y reflexiva y sobre todo que quiera aportar a poder construir una mejor sociedad". Elonce.com