Massa valoró el vínculo de Bordet con Nación para generar inversión y trabajo

Massa compartió en Diamante y Paraná una nutrida agenda de trabajo junto al gobernador Bordet y el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. Firmaron un convenio entre la provincia y la cartera Nacional para concretar la inversión de 250 millones de pesos para el dragado y mantenimiento de los puertos de Diamante e Ibicuy; acordaron la construcción y remodelación de seis terminales de pasajeros en distintas ciudades entrerrianas; y anunciaron la concreción de apeaderos en la traza del tren que une la capital entrerriana con la localidad de La Picada, y la pronta reactivación del ramal que va hasta Oro Verde.



"A la inversión hay que transformarla en trabajo, en obras y calidad de vida para los entrerrianos, y para todos los argentinos. Esa es la forma de construir federalismo y en ese sentido el gobernador Bordet viene trabajando con las distintas jurisdicciones del gobierno nacional", celebró el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.



En el marco del trabajo que Bordet se viene dando con las distintas carteras nacionales, Massa señaló que la inversión en infraestructura vial, sanitaria y en transporte "están en marcha, y que "eso va a terminar mejorando la capacidad de los entrerrianos de comunicarse entre sí, y de la provincia con la Argentina".



"No hay federalismo si no hay inversión federal, y no hay federalismo si no hay conectividad en la Argentina", continuó el líder del Frente Renovador al brindar un balance de su visita a Entre Ríos. "Invertir en barcos, trenes, aviones, colectivos, centros multimodales de logística y terminales de ómnibus tiene que ver con pensar una Argentina unida y conectada".



Por último, Massa recordó que "la inversión pública venía atrasada porque el gobierno anterior había puesto en el grueso del esfuerzo presupuestario en pago y emisión de deuda", y explicó que "la renegociación de deuda, primero con los bonistas y ahora con el Fondo (Monetario Internacional) nos pone en una mayor potencia de inversión".