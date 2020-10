Por salario, sindicatos municipales convocaron a un paro para el viernes

Los gremios que nuclean a los municipales de Paraná -ATE, APS y Obras Sanitarias- conformaron un Frente Sindical para exigirle al intendente Adán Bahl la apertura de paritarias para discutir salario y manifestarle el rechazo al aumento no remunerativo de tres mil pesos otorgado de forma unilateral. En ese marco, convocaron a un paro general de actividades en todas las áreas municipales para este viernes."Después de agotar todas las instancias administrativas, entrevistas y movilizaciones, y sin tener una respuesta favorable al reclamo unánime de los trabajadores por la apertura de las paritarias, desde el Frente Sindical resolvimos convocar a un paro de 24 horas a partir de las 00hs de este viernes 6 de noviembre", comunicó ala secretaria general de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), Alejandra Levrand.Según indicó, la medida de fuerza se convoca "en vísperas de día del empleado municipal, porque creemos que no hay nada celebrar ante la precarización que día a día vivimos los trabajadores por sueldos de indigencia que no llegan a 20 mil pesos"."Llevamos 18 meses sin aumento salarial. Recibimos una suma en negro de tres mil pesos, que fue otorgada de forma unilateral sin la convocatoria a los gremios a una mesa de diálogo para empezar a recomponer el salario que está muy por debajo de la línea de indigencia", apuntó Levrand.

"El paro será en todas las áreas municipales, pero se garantizarán las guardias mínimas"

En la oportunidad, recalcó que el bono no repercute en los jubilados. Y en ese sentido, adelantó que los pasivos iniciarán acciones administrativas ante la Caja de Jubilaciones en los próximos días. "De no tener respuesta en la instancia administrativa, se irá por la vía judicial", alertó."Y los monotributistas tampoco no fueron alcanzados por el bono de tres mil pesos; porque con la gestión anterior volvieron de su situación de revista a ser monotributistas, siendo que el intendente se había comprometido a cambiar esto", agregó la secretaria gremial de ATE Municipal, Liliana Caravallo."El paro del viernes es por la falta de diálogo con el intendente para sentarnos a hablar de una recomposición salarial, la forma en la que el compañero puede asegurar un sueldo digno... Se acercan las Fiestas y la canasta básica ronda los 47 mil pesos", apuntó al advertir "recortes en todas las áreas y no se sabe por qué si los compañeros no pararon de trabajar"."Durante la pandemia nunca dejamos de trabajar, no resentimos los servicios. Por eso apelamos que este paro sensibilice al intendente porque será contendiente y en todas las áreas", sentenció Ramón Ortiz de Obras Sanitarias al denunciar que "en ningún momento fueron convocados por parte del Ejecutivo municipal".