Absolvieron a “El Presto” en el juicio por instar a “quemar la casa de Bahl”

Video: Absolvieron a “El Presto” por instar a “quemar la casa" del intendente de Paraná

Se dio a conocer este martes, el adelanto de la sentencia del juicio que se realizó, en la capital entrerriana, contra el conocido, que, en ese momento, estaban en litigio con problemáticas laborales con la Comuna, “a que no se dirijan a reclamar a la Municipalidad,, había dicho El Presto.El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, declaró la absolución Eduardo Prestofelippo, de 31 años, alias El Presto, que fue juzgado por el delito de Instigación a cometer delitos.Además, en la audiencia que presenció, se declaró que la lectura íntegra de la sentencia, se realizará el 21 de mayo, a las 12.El juez entendió que el video no tuvo la entidad suficiente como para que los que se pudieran sentir interpelados a que, en vez de concurrir a una sesión que estaba programada en el Concejo Deliberante para el 7 de mayo, se dirigieran a la casa del entonces intendente, llevaran a la práctica el consejo de Prestofelippo.Brugo también consideró que se trató de expresiones políticas que deben ser analizadas en contexto. En un párrafo, Brugo entendió que como nadie fue a quemar la casa del ex funcionario, la capacidad de influir en la sociedad de Prestofelippo, “es nula”.El juez también contextualizó el momento político y social de las manifestaciones que se viralizaron en el video, señalando que regía el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, y una situación de conflictividad social en el Municipio por el despido de centenares de trabajadores.Brugo sostuvo que las manifestaciones de Prestofelippo deben ser analizadas en el contexto del video, destacando que son “parte de su manera de presentarse en redes sociales, que se caracteriza por un estilo”, dijo según reprodujo. Además, entendió que el youtuber es “un periodista vehemente, irreverente, transgresor, que falta el respeto” y que según su consideración, tienen “poco apego a la “formas”.