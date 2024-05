Piden condicional y multa para “El Presto” por instar a “quemar la casa de Bahl”

El pedido del fiscal

que se realizó, en la capital entrerriana, contra elLa causa se inició, luego que el 2 de mayo de 2020, durante una transmisión en vivo, en su canal de Youtube, convocara a trabajadores municipales, que, en ese momento, estaban en litigio con problemáticas laborales con la Comuna, “a que no se dirijan a reclamar a la Municipalidad, sino queEl acusado siguió el cierre del juicio en su contra vía “streaming”. Al cierre del debate y cuando el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Santiago Brugo, le concedió la palabra, se limitó a manifestar “nada más su señoría”. El adelanto de sentencia se conocerá el martes 14, a las 12.En la audiencia de este martes, la fiscalía, encabezada por Juan Francisco Ramírez Montrull,. Mientras que la defensa, ejercida por Augusto Laferriere,, pudo confirmarEl fiscal, Juan Francisco Ramírez Montrull, solicitó la pena de dos años y diez meses de prisión condicional y el pago de una multa, por el valor de 90 mil pesos. Además, Fiscalía solicitó que se le impongan normas de conducta por el plazo de tres años, entre las que se destacó que deberá, de ser encontrado culpable, realizar un curso de concientización en Derechos Humanos y la expresa prohibición de mencionar al denunciante por cualquier medio.También solicitó, que la conducta desplegada por Prestofelippo tuvo un ánimo de lucro, por lo que se pidió una multa de 90 mil pesos, como así también y a los fines de hacer cesar la comisión del delito, el decomiso del “video delictual” y que sea dado de baja en todas las plataformas y dominios de Prestofelippo en las distintas redes sociales y del canal de Youtube, la Página Data24, donde fueron publicados.El fiscal realizó un análisis de la conducta desplegada por el acusado y la calificación legal endilgada de Instigación a cometer delitos. Detalló que era dramático el contexto en el que fue realizada la convocatoria de dirigirse a la casa del entonces intendente y quemar la casa con la familia adentro, en vez de ir al Concejo Deliberante (CD), donde estaba programada una sesión.El fiscal expuso que las disculpas que el acusado realizó, no fueron correlativas con un claro arrepentimiento por haber instigado a quemar la casa de un funcionario con la familia adentro. Además, el agente del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que el intento de minimizar el alcance de sus dichos en que su estilo es vehemente, es una “estrategia comunicacional”, y añadió que “no fue un exabrupto o un error, es una estrategia”.En este sentido, destacó que el video aún está vigente y fue editado, lo que expondría que no fue producto de la dinámica de “un vivo” en redes sociales o una “situación aislada, sino que constituyó un “plan deliberado”.En relación al arrepentimiento de Eduardo Prestofelippo, el fiscal sostuvo que no lo hubo, porque el pedido de disculpas no fue seguido de conductas externas que lo avalaran, enumerando que no bajó el video delictual, volvió a dirigirse al denunciante con “tono burlón, jocoso, denigrante e incluso intimidante”, que reiteró expresiones de la vida privada del ex intendente, imitó la forma de hablar de aquel, en la que imitó lo que entendió, sería un defecto en la manera de hablar de Bahl, y agregó que provocó a que los jóvenes miren a la cara al denunciante, en una conducta que estaría lejos de un arrepentimiento honesto, publicóA su turno, el defensor sostuvo que durante cuatro años se persiguió a un periodista “díscolo” que emitió una opinión que molestó al gobierno de turno, reiteró manifestaciones sobre causas que comprenderían al denunciante, citó fallos que no se corresponderían con el delito que se investigó en este legajo y pidió la absolución de culpa y cargo por atipicidad del delito atribuido.El abogado Augusto Laferriere, afirmó que "en 2007, Hebe de Bonaffini instó públicamente a quemar comisarías y después se corrigió y fue por más. Instó a que mejor vayan a prender fuego los Tribunales. Bonaffini fue denunciada y finalmente, sobreseída. Existe jurisprudencia", parafraseó el letrado, según pudo conocerEl defensor intentó justificar la “extemporaneidad” de la denuncia en función de que su asistido subió el video el 2 de mayo de 2020, cuando mencionó una sesión que se iba a realizar el 7 de abril. Así, deslizó que Prestofelippo habría instigado a manifestarse, quemando la casa del intendente, en una fecha pretérita. Antes, el fiscal había aclarado que el acusado emitió una fe de erratas corrigiendo la fecha y precisando la del 7 de mayo, cuando se realizaría la sesión en el Concejo Deliberante (CD). La misma defensa reconoció la fe de erratas.Laferrire apeló al “sentido común” para justificar que la convocatoria de su asistido a concurrir a la casa de Bahl y no al CD habría tenido como objetivo que los manifestantes se dirigieran al lugar correcto para expresar sus diferencias con la gestión. Sin embargo, no apeló al mismo “sentido” para comprender y enmendar que el error en la fecha de la convocatoria podría ser entendido con la misma herramienta.