Juzgan a “El Presto” por instar a “quemar la casa de Bahl”: las declaraciones

Las palabras de Bahl

Custodia reforzada

La argumentación del imputado

Declaración del comisario Antoniow

Comenzó un juicio contra Eduardo Prestofelippo, “youtuber” conocido como El Presto, que junto a su abogado, Augusto Laferriere, declaró este lunes en el inicio del proceso que lo tiene como imputado del delito de “Instigación a cometer delitos”.La causa se inició, luego que el 2 de mayo de 2020, durante una transmisión en vivo, en su canal de Youtube, convocara a trabajadores municipales, que en ese momento, estaban en litigio con problemáticas laborales con la Comuna, “a que no se dirijan a reclamar a la Municipalidad, sino que vayan a la casa (del entonces) intendente, Adan Bahl, a prenderle fuego junto con toda su familia adentro”, había dicho.Durante la primera audiencia, ante el juez Santiago Brugo, el ex presidente municipal, Adán Bahl, acompañado por su abogado, Marcos Rodríguez Allende, declaró como testigo en la causa y relató que entendió las declaraciones del polémico “influencer”, como una amenaza a su familia.Al respecto, el ex Intendente, dijo que sintió temor por lo que implementó nuevas medidas para la seguridad de su entorno y además, reforzar la seguridad en algunas áreas de la Municipalidad. Entre ellas, Bahl mencionó la contratación como monotributistas, de 60 policías retirados, para ejercer el control en esas áreas.En su declaración, Bahl rememoró que, siendo Ministro de Gobierno provincial, tuvo que hacer frente a distintas situaciones muy delicadas de la función, pero sostuvo que jamás sintió la presión que le produjo este hecho y por el cual, se debió reforzar la custodia en su casa y también en distintas áreas del municipio.“Esto tenía cientos de visualizaciones y la preocupación que podía llegar a cualquier persona, en cualquier situación mental que puede llegar a hacer cualquier cosa. Por eso, gente conocida me decía: `tomá precauciones, no te regalés en la calle´. Esa es la situación que yo viví y que vivió mi familia. No era algo que yo podía dejar liberado. Por eso, siempre tenía contacto con la policía y mi equipo también lo tenían”, recordó Bahl.Asimismo, sostuvo que “se hizo una custodia reforzada en mi domicilio. Indudablemente, no era una percepción solamente mía, sino que varias personas, interpretaron que esto era una amenaza que se podía llevar adelante”, relató el ex intendente.Al respecto, Bahl afirmó que después de los dichos del youtuber, “se vivió una situación tensa que no tenía nada que ver con la función de Intendente. Mi visión como intendente, era cambiar la ciudad y no tener que andar exponiendo a mi familia por un acto en el que se instó a personas a que vayan a quemar la casa con la familia adentro. No fui intendente para arriesgar la vida de mi familia. No había ninguna necesidad de hacerlo”, resaltó Bahl en la declaración que presenció Elonce.Tras la declaración del ex intendente de Paraná, el imputado Eduardo Prestofelippo, leyó su declaración como imputado, la cual, se pareció más a una argumentación política. Admitió que “se equivoca mucho”, pero aclaró que “yo no le robo a los entrerrianos ni al pueblo argentino. No uso el Estado para perseguir trabajadores municipales. Y tampoco para meter a familiares, sin talento alguno, en el Estado”, remarcó el youtuber con un tono de teatralización.Según pudo conocerPrestofelippo recordó que en su momento, pidió disculpas por lo que consideró un exabrupto en la transmisión en vivo. Además, aclaró que lejos está su intención de provocar el mal a alguien del entorno de Bahl y reconoció que sus dichos, si bien existieron, fueron un error.“Mientras Bahl, mete a miembros de su familia en el Estado, y es vinculado en la causa de los contratos truchos, él, Andrea Zoff y todo su clan. Mientras Bahl, es culpable de no haber exterminado el narcotráfico en la Municipalidad de Paraná, yo soy el culpable de todos los males de esta provincia. Por favor, no tienen cara”, sostuvo Prestofelippo durante la lectura de su declaración ante el tribunal.Posteriormente, Prestofelippo reconoció que sus dichos fueron un exabrupto del que se arrepintió, haciéndolo público en un nuevo video que difundió por el mismo canal de Youtube, en el que profirió los desafortunados comentarios.Para cerrar su alocución, Prestofelippo recordó un extracto de la canción “Presa Fácil”, del ex cantante de Almafuerte, Ricardo Iorio., dijo según pudo presenciar Elonce.En la audiencia de este lunes, también declaró el ex director de operaciones de la policía, comisario retirado Marcos Antoniow, y recordó haber ordenado un esquema de custodia para el domicilio particular de Bahl. Además, afirmó que en algún momento, se interceptó a cuatro personas que fueron a la casa el ex intendente, de manera pacífica. En tanto, Antoniow dijo desconocer que hayan existido otros inconvenientes de este tipo mientras se desempeñó en ese cargo. El debate continuará el martes a partir de las 9.El youtuber tiene antecedentes en proferir exabruptos. Tuvo una condena de primera instancia de 30 días de prisión domiciliaria, que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de Buenos Aires revocó parcialmente, por hostigar en las redes sociales a la ex primera dama Fabiola Yáñez, pareja del ex presidente de la Nación Alberto Fernández.Antes, también había realizado amenazas graves contra la ex vicepresidenta, Cristina Kirchner, de la que fue desvinculado en 2020, pero la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento que había desestimado un juez de primera instancia porteño.