Padres denuncian al videojuego Fortnite por ser tan adictivo como la cocaína

En Canadá, la polémica es total luego de que un grupo de padres y tutores demandaran a Epic Games, compañía creadora del videojuego Fortnite, porque consideran que diseñaron deliberadamente este juego para que fuese “altamente adictivo”.Los ciudadanos de la ciudad canadiense de Quebec afirman que la adicción de los jugadores menores de edad al Fortnite es similar a la dependencia que generan las drogas, como la cocaína.El modo "Battle Royale", donde hasta 100 jugadores compiten en una isla hasta que solo queda uno en pie, quedó en el ojo de la tormenta porque provoca “daños psicológicos, físicos y financieros” en los niños.La explicación que ofrecen los demandantes está relacionada con que el videojuego ofrece la moneda exclusiva, V-Bucks, que se compra con dinero real dentro del Fortnite.Así, no es tan inusual que los jóvenes gasten “cientos de dólares”, a veces sin su conocimiento, en personajes y otras características del videojuego que puede jugarse en la Playstation o en la computadora.La demanda adjunta el ejemplo de dos niños que se vieron fuertemente perjudicados por el Fortnite, al invertir un tiempo considerable en intentar mejorar sus habilidades en el videojuego.Uno de los menores afectados habría jugado más de 7781 horas en menos de dos años, lo que significa un total de 324 días si lo hubiera hecho todo de corrido.Otro de los menores, en cambio, habría acumulado 59.954 minutos en las partidas del videojuego, lo que equivale a haber estado jugando durante 42 días seguidos y de forma ininterrumpida.Desde el juzgado de Quebec, que habilitó esta denuncia, indicaron que “no hay certeza” de que estas acusaciones sean reales, pero que esto “no excluye la posibilidad de que el juego sea de hecho adictivo” y que, además, “se presume que su creador y distribuidor es consciente de ello”.Por su parte, Epic Games argumenta que estas acusaciones no tienen fundamento y que este informe no forma parte de un diagnóstico formal.