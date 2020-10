Programa Acompañar: Quiénes podrán acceder al bono de $26.000

Política Entre Ríos implementará programa nacional para mujeres en situación de violencia

El Gobierno anunció, semanas atrás, junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) una ayuda económica para mujeres y personas LGBTIQ+ que acrediten situaciones de riesgo por violencia de género con el fin de promover su autonomía por un monto equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).El Plan Acompañar, que fue anunciado el 25 de septiembre, consiste en una prestación económica por una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor de un Salario Mínimo Vital y Móvil, que se abonará durante seis períodos mensuales consecutivos.Este martes, el Consejo del Salario logró imponer un aumento de 28% al SMVM. Por tal motivo, el bono de Plan Acompañar se incrementará de $17.000 a $21.600.Además, será entregado por seis meses consecutivos, por un total de $129.600.Antes era un bono de 17 mil pesos. Las personas que lo soliciten tendrán que cumplir con una serie de requisitos:-Residir en el país, que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada-Extranjera con residencia legal en la República Argentina no inferior a un año anterior a la solicitud.-Mayor a dieciocho años.Además, el bono Plan Acompañar es compatible con-Asignación Universal por Hijo (AUH)-Asignación por Embarazo (AUE)-Monotributo Social-Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE)-Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.El circuito será de la siguiente manera:Las áreas locales van a acreditar la situación de riesgo mediante una entrevista social; van a ser las encargadas de cargar los datos de la persona en un Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género que crea el MMGyD.A partir de esos datos, se va a cruzar la información con el Anses, que es el otro organismo que interviene, donde se van a corroborar las compatibilidades o incompatibilidades, y ahí se le va a otorgar el alta a la persona.Contacto del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad:Podrás consultar a través de WhatsApp: https://api.whatsapp.com/send?phone=5491127716463 Bajando la aplicación: https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/linea-144-atencion-mujeres Podés enviar un mail a acompanar@mingeneros.gob.ar Las primeras provincias en implementarlo serán Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe y Chaco, con las cuales Perugino ya está "en la etapa de firma de convenios", según informó Claudia Perugino, coordinadora de Acompañar aSin embargo,, por el aumento en el salario mínimo, vital y móvil. "No puedo dar una fecha porque todavía no empezamos a cargar los casos y no sabemos cuánto se va a demorar", aclaró la funcionaria.Entre enero y agosto, se recibieron 20.369 comunicaciones a la línea 144, que fueron derivadas a distintos canales de asistencia para su seguimiento (intervenciones).Entre las provincias con más incidencia de intervenciones por violencia de género las registraron:-Buenos Aires con 12038 casos, representando el 59%.-CABA, con 3234 llamados, registrando el 16% de la población afectada.-Santa Fe, 876 casos, agrupando al 4% del país.-Mendoza, 796 casos, representa otro 4%.-Córdoba 585 llamados al 144, el 3% del total.