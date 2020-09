Plan Acompañar: Cómo se aplicará el programa para asistir víctimas de violencias

Política Fernández presentó el programa Acompañar para asistir a víctimas de violencias

El pasado viernes, se presentó el programa Acompañar que brindará acompañamiento integral y asistencia económica a personas en situación de riesgo por violencia de género en todo el país. "No podemos tolerar que en el siglo XXI la desigualdad se manifieste en gestos de violencia y maltrato", destacó el presidente de la Nación.Mariana Broggi, de la Secretaria de Mujeres, Genero y Diversidad."Las mujeres que están es esta situación, son personas que los diferentes organismos se encuentran atendiendo y realizando el seguimiento del caso. No hay una inscripción aislada, los equipos técnicos realizamos unos informes de las situaciones", dijo.Y agregó que "este plan no es para todas las personas, porque hay mujeres que comienzan este proyecto y tiene alguna autonomía económica. También, se plantea que el agresor sea el que se retire del hogar, pero si eso no sucede podría ser parte del programa"."La provincia no va a centralizar toda la información, cada municipio va a convenir con Nación para tener acceso al sistema. A partir de ahí se analiza cada causa activa que tenemos para que accedan al programa", remarcó.El plan prevé la transferencia de valores equivalentes al Salario Mínimo, Vital y Móvil que se entregarán por un periodo de seis meses consecutivos a mujeres y personas LGBTI+ en situación de riesgo por motivos de género, quienes contarán con acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial.Al respecto, señaló que "si las medidas de restricción siguen vigentes y se constante que la mujer no tiene una autonomía económica, como ingresos fijos o sueldo en blancos, podrían ser beneficiarias del programa, de igual manera se realizará un cruce de datos con ANSES para verificar que no tiene otro plan que sea incompatible con el programa"."Nosotros estamos en permanente contacto con las víctimas de violencia que tiene causas activas y vamos a comunicarle si son beneficiarias del plan", finalizó.