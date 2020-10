Entre Ríos implementará programa nacional para mujeres en situación de violencia

"Este acuerdo tiene una importancia clave porque fortalece las políticas de género que venimos desarrollando en la provincia", manifestó el gobernador, quien estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira.



En la misma línea, el mandatario agregó: "Esto es sustancial porque no sólo reafirma valores y pensamientos sino que también significa transferencia de recursos para poder desarrollar políticas públicas, que sean efectivas y eficaces, destinadas a aquellas personas que padecen violencia de género; y en esto es fundamental poder trabajar articuladamente entre Nación, provincia y municipios, que son la célula más cercana con la sociedad y donde impactan los casos que puedan producirse".



En ese marco, Gómez Alcorta especificó: "Desde el comienzo de la gestión venimos trabajando muy cercanamente con el gobierno de Entre Ríos, porque sabemos que no hay posibilidad de llevar adelante políticas públicas que piensen efectivamente en transformar la vida de las mujeres sino lo hacemos de manera federal. Por eso creamos el Consejo Federal, que cuenta con representación de cada una de las provincias, con la máxima responsabilidad en materia de género y donde articulamos y trabajamos los proyectos que llevamos adelante desde Nación, pero también los que se plantean en cada provincia".



Por su parte, la titular de Desarrollo Social de la provincia mencionó: "Para nosotros, como planteaba el gobernador, este convenio es fundamental para articular y fortalecer el trabajo que venimos llevando a cabo en la provincia con los municipios, las juntas de gobierno y las comunas en materia de género. Entendemos que Acompañar va a posibilitar estar junto a mujeres en situación de violencia de género que hoy están siendo atendidas en las áreas provinciales y municipales".



"La implicancia del programa que tiene no sólo el apoyo económico necesario para salir de una situación de violencia de género sino que también brinda acompañamiento integral, va a ser una política que nos va a permitir consolidar el trabajo en red en materia de género en la provincia, de manera conjunta con Nación", remarcó Paira.



De la reunión, también participaron la titular de la Unidad de Gabinete de Asesoras, Lara González Carvajal; y la secretaria de Políticas contra las Violencias por razones de Género, Josefina Kelly Neila.



Detalles

En la oportunidad, el gobierno de Entre Ríos rubricó con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación el convenio marco de cooperación para la implementación en territorio del programa Acompañar. En el mismo documento se estableció la firma del acta complementaria, que se celebró conjuntamente, por la cual quedó designado el Ministerio de Desarrollo Social para articular el programa en la provincia.



Acompañar forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 y se basa en el nuevo paradigma de abordaje integral de las violencias que contempla impulsar políticas públicas para crear condiciones materiales que garanticen que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo.



Tiene como fin promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en riesgo en contextos de violencias por motivos de género a través de un apoyo económico equivalente al salario mínimo, vital y móvil por un período de seis meses consecutivos, a la vez que brinda acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial.