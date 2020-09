Fernández presentó el programa Acompañar para asistir a víctimas de violencias

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía, desde la residencia de Olivos, la presentación del programa Acompañar que brindará acompañamiento integral y asistencia económica a personas en situación de riesgo por violencia de género en todo el país."No podemos tolerar que en el siglo XXI la desigualdad se manifieste en gestos de violencia y maltrato", destacó el mandatario, que estuvo acompañado por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Interior, Eduardo de Pedro; y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta.El plan prevé la transferencia de valores equivalentes al Salario Mínimo, Vital y Móvil que se entregarán por un periodo de seis meses consecutivos a mujeres y personas LGBTI+ en situación de riesgo por motivos de género, quienes contarán con acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial."Estamos avanzando en ser mejores", expresó el Presidente al tiempo que reconoció: "Las mujeres protagonizaron un formidable movimiento social en la Argentina en la demanda de sus derechos, que fueron muchos, con el reclamo primero que es la igualdad".Y añadió que la iniciativa "libera de los carceleros violentos a las mujeres, y les da la oportunidad de empezar otra vez con la ayuda del Estado. Y esto es lo que debemos hacer porque una sociedad más justa solo se construye si todos los días inyectamos igualdad, si todos los días nos obligamos a dar derechos a los que hoy carecen de ellos".Sobre la importancia de la aplicación de la Ley Micaela, el mandatario afirmó que la misma "nos reconstruye para entender los efectos nocivos de la violencia de género, que en ese caso terminó con la vida de Micaela" (García, la joven entrerriana víctima de femicidio en 2017). Al mismo tiempo, el Presidente reclamó que el Poder Judicial es el único de los tres espacios del Estado Federal que aún no ha avanzado en la implementación de esa norma.Por su parte, la ministra Gómez Alcorta afirmó que "el Estado tiene que acompañar con recursos subjetivos, simbólicos y económicos, cumpliendo su rol de acompañamiento" de quienes lo necesitan.A su turno, el ministro de Interior expresó: "Este programa viene a generar un acompañamiento integral del Estado para que esas personas se puedan desarrollar de manera autónoma y sin situaciones de violencia".En tanto, la titular de ANSES indicó: "Somos un Gobierno que siempre va a estar cerca de manera inteligente y empática de quienes lo necesitan. Una Argentina libre de violencias es sin duda nuestro objetivo".El programa Acompañar, que forma parte del Plan Nacional contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, brindará asistencia económica y acompañamiento integral a personas que se encuentran en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género.Para ello, se destinarán 4.496,8 millones de pesos, y se constituirán unidades ejecutoras a nivel municipal que garantizarán la asistencia integral y el acceso a las transferencias monetarias a través de ANSES.Durante la actividad, el presidente Fernández se puso en contacto mediante videoconferencia con los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti; Chaco, Jorge Capitanich; Río Negro, Arabela Carreras; y Buenos Aires, Axel Kicillof; en cuyas provincias se implementará la iniciativa de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad.En primer lugar, el gobernador de Santa Fe expresó que la iniciativa "es una aspiración, un reclamo y una necesidad de todo el movimiento de mujeres, y empezar a materializarlo nos llena de expectativa", y afirmó: "Estamos generando instancias transversales en todo el territorio y en todo el Gobierno" para fomentar "una perspectiva de género y acompañar de la mejor manera esta iniciativa".Luego, Jorge Capitanich agradeció el acompañamiento del Gobierno nacional en materia de políticas públicas en contra de la violencia de género, y señaló: "En la provincia, tenemos en nuestro gabinete un compromiso muy fuerte y una agenda de trabajo permanente en el diseño de políticas con perspectiva de género. Este es un compromiso que debemos tomar todos".A continuación, la gobernadora de Río Negro subrayó la importancia de "este momento para la agenda de género del país", y destacó: "Nos está dando una indicación no solo de que hay cosas que cambian en la agenda pública sino también en la sociedad. Sin la enorme lucha de las mujeres y las militantes, definitivamente, no sería posible para nosotras estar ocupando estos lugares".

Por último, el gobernador bonaerense afirmó: "Este es un anuncio muy importante para nosotros porque hemos hecho muchísimas cosas" en la Provincia "en materia de violencia de género, con la creación del Ministerio de Mujeres, la reestructuración de la línea 144, la generación de mesas locales intersectoriales" en 120 municipios, la creación de "un fondo especial de emergencia en violencia, y la mejora de los hogares de protección integral".La iniciativa se inscribe en el nuevo paradigma de abordaje integral de las violencias que el Gobierno nacional impulsa con el objetivo de crear las condiciones materiales necesarias para que las personas y grupos afectados puedan desarrollar proyectos de vida autónomos y libres de violencia.