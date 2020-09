Protesta en Olivos: Fernández agradeció "muestras de preocupación y afecto"

Rechazo del oficialismo y la oposición



Intendentes: "Es un acto de amenaza contra el Gobierno"

La CGT también repudió la protesta frente a Olivos

Más temprano, el incidente con una bomba molotov



La protesta salarial de la Policía Bonaerense, que lleva tres días y no muestra principio de solución, parece extenderse como una mancha de aceite por toda la provincia, y políticamente a nivel nacional. A tal punto, que hoy decenas de patrulleros con policías armados rodearon la Residencia Presidencial en reivindicación de sus reclamos."Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez", escribió el Presidente en su cuenta de Twitter minutos antes de encabezar una cumbre con Kicillof e intendentes bonaerenses.Y añadió: "A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo".La protesta de la Policía Bonaerense con patrulleros en la Quinta de Olivos despertó un fuerte repudio de dirigentes del oficialismo y la oposición, que coincidieron en que es "inadmisible" una manifestación con armas frente a la residencia del presidente Alberto Fernández.La senadora nacional del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti cuestionó que los policías rodearan "con armas la residencia donde se encuentra el Presidente" Alberto Fernández, y recalcó: "Repudiar este hecho y defender la democracia es una obligación ética y moral".En tanto, el senador Mariano Recalde consideró que "el reclamo salarial es legítimo, rodear con armas la Quinta Presidencial es inaceptable. Los problemas se resuelven con diálogo y sensatez. En la defensa de las instituciones democráticas no puede haber grieta: todos y todas debemos repudiar este hecho vergonzoso".A su vez, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias expresó: "A favor de las legítimas reivindicaciones de la #PolicíaBonaerense. En contra del reclamo frente a la Quinta de Olivos. No es el lugar".Por la oposición también se manifestaron diputados nacionales de la UCR para repudiar la manifestación con patrulleros en la residencia oficial. El diputado Facundo Suárez Lastra (UCR-CABA) afirmó: "La Quinta de Olivos no es el lugar donde el personal de la policía de la Provincia de Buenos Aires debe hacer sus reclamos. Este accionar genera incertidumbre y preocupación. No es el momento, el lugar ni el modo".A su vez, el bonaerense Fabio Quetglas destacó que "los reclamos siempre deben guardar una proporcionalidad", tras advertir que "los excesos, deslegitiman y distraen la atención". "Rodear la Quinta de Olivos es inaceptable. Si al reclamo justo. No al apriete", criticó.En tanto, el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos enfatizó que "rodear la Quinta Presidencial y la Casa de Gobierno de la Provincia con efectivos armados que de ninguna manera representan al conjunto de la policía bonaerense, es una actitud de amedrentamiento que no puede aceptarse en democracia y debe ser repudiada por todo el arco político". "Las armas y los patrulleros que le otorgan la Constitución a las fuerzas de seguridad son para cuidar a los ciudadanos y ciudadanas", agregaron.Intendentes peronistas de la primera y tercera sección repudiaron hoy la actitud que tomaron efectivos de la Policía Bonaerense de rodear la Quinta de Olivos, al sostener que se trató de "un acto de amenaza y amedrentamiento contra el Gobierno" que "no se puede permitir"."Podemos comprender el reclamo salarial de las fuerzas de seguridad bonaerense pero la actitud de rodear la quinta presidencial es un acto de amenaza y amedrentamiento contra el Gobierno. No podemos permitir esta situación", señalaron en un declaración que varios intendentes bonaerenses tuitearon en simultáneo.Según alertaron, dichas expresiones "no forman parte de las prácticas democráticas que debemos entre todos construir y consolidar". Reconocieron que "todos los reclamos laborales deben tener un espacio de escucha y respeto mutuo" y que las fuerzas policiales están haciendo "un gran esfuerzo, y más durante la pandemia" de coronavirus. "Hoy tienen que volver a ocupar ese rol que es cuidando a los vecinos y vecinos de cada uno de los distritos", aseguraron.La publicación en las redes sociales fue efectuada, entre otros, por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y los jefes comunales de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y de Hurlingham, Juan Zabaleta.La CGT salió a cuestionar la protesta de efectivos de la Policía Bonaerense y advirtió que "la pandemia y la difícil situación económica no pueden justificar la insubordinación". "La desigualdad social, la pandemia y la difícil situación económica no pueden justificar la insubordinación de la fuerza policial", planteó la central obrera en un comunicado. Y agregó: "Reclamamos firmemente que la Policía de la Provincia de Buenos Aires respete el orden jerárquico y se subordine a los mandos institucionales".La Policía Federal detuvo esta mañana a un hombre que arrojó una bomba molotov contra una de las paredes de la Quinta Presidencial de Olivos, sobre la calle Malaver. El hecho no produjo daños ni heridos. El detenido arrojó la bomba molotov sobre una de las paredes de la calle Malaver, al 1350, a pocos metros de la esquina de la avenida Maipú. Se trata de un hombre de 48 años, que vive en la localidad de Olivos, partido de Vicente López, a unas 15 cuadras de la residencia presidencial. La investigación del hecho quedó en manos del Juzgado Federal número 2 de San Isidro, que conduce Sandra Arroyo Salgado. Tras conocerse el hecho, fuentes de Casa Rosada minimizaron la situación y señalaron a Noticias Argentinas que "sólo fue una botella contra un paredón".